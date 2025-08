Leslie Moscoso expone a Luisito Sánchez por no ver a su hijo hace casi un mes: "El amor no se mendiga"

Leslie Moscoso no se quedó callada y salió a exponer a Luisito Sánchez, quien publicó en redes una foto con su hijo y la frase "Te extraño mucho". Para ella, eso no es suficiente y aseguró que él no cumple con su rol como padre.

Leslie Moscoso lanza fuerte mensaje a Luisito Sánchez

La actriz cómica Leslie Moscoso está cansada del silencio y decidió hablar fuerte y claro sobre Luisito Sánchez, exintegrante del grupo Skándalo. Aunque él anda publicando en redes sociales que extraña a su hijo, Leslie afirma que eso está muy lejos de la realidad.

Luisito incluso subió una foto con el menor con la frase "Te extraño mucho", pero para Leslie eso es puro show.

"Me molesta que no vea a su hijo y que no pague puntualmente el colegio, que es lo único que paga", expresó indignada. Según contó, su hijo ya es un adolescente y se da cuenta de todo. "Ve todo lo que su papá hace, pero bueno, él se lo pierde", agregó.

No le impide ver al niño. Muchos pensaron que Leslie le habría puesto trabas a Luisito para que no vea al niño, pero ella lo negó rotundamente. Dice que él tiene total libertad de acercarse a su hijo, pero no lo hace. Dejó bien claro que no va a rogarle a nadie.

"Él puede verlo y llamarlo, buscarlo cuando quiera. Luis tiene el número de celular de mi hijo, yo no me meto, por el contrario, es su hijo. Nadie le va a impedir que lo vea, que cumpla como papá, que es su obligación, pero tampoco lo voy a obligar porque el amor de padre no se mendiga. Mi hijo siempre me tuvo a mí y así será hasta la muerte", dijo con firmeza.

¿Hace cuánto no lo ve? Cuando le preguntaron hace cuánto tiempo Luisito no ve al niño, Leslie respondió sin rodeos:

"Creo que casi un mes, la verdad ya ni me acuerdo", dejando en evidencia la falta de interés del cantante.

Sobre el tatuaje con su novia y el reality familiar que tenían

Luisito Sánchez está saliendo con Enza Mitrovich y hasta se tatuó por su primer mes de relación. Ante esto, Leslie prefirió no opinar.

"No tengo nada que decir, le deseo lo mejor, que le vaya bien", dijo Leslie Moscoso al respecto con tranquilidad.

Indirecta para su ex por su reality. Luisito también criticó el programa "Las Moscoso", que Leslie conduce junto a su hermana. Dijo que no encontrarán a alguien con su "chispa y picardía". Pero Leslie no se quedó callada.

"No le voy a contestar. El video con mi primer invitado, Chancalata, tiene más vistas que con él", respondió con una sonrisa pícara.

Leslie Moscoso puso en evidencia la ausencia del cantante Luisito Sánchez en la vida de su hijo. Aunque él diga que lo extraña, según la actriz, no lo llama ni lo visita desde hace casi un mes. Dejó claro que no piensa obligarlo, pero que no le agrada la situación.