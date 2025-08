Joven denuncia presunta estafa por S/10 millones pero lo acusan de hacer lo mismo: "Fui el primero en caer"

Un joven identificado como Erick Melgarejo denunció públicamente a un presunto estafador llamado Erick Palomino, quien habría engañado a más de 60 personas con promesas de dinero fácil a través del "trading". Sin embargo, durante su testimonio en "América Hoy", también fue cuestionado por hacer lo mismo.

Durante su entrevista en el programa "América Hoy", Erick contó cómo cayó en la trampa de Erick Palomino, un falso trader que vivía rodeado de lujos, fiestas y whisky caro.

Lo señalan de ser parte de la estafa. Mientras contaba su historia, la conductora Janet Barboza lo enfrentó con una fuerte acusación:

"Acá me indican que tú hacías lo mismo. Que tú también captas personas y ofreces lo mismo que Palomino. ¿Es verdad?" Erick admitió que sí invitó a más personas, pero por confianza: "No solamente yo, sino muchas más personas comenzamos a captar. Él nos decía que nos pagaría por cada nuevo cliente."

Incluso mostraron un video donde él mismo promociona un negocio de trading, donde prometía cuantiosas ganancias a cambio de regular dinero.

Ante las dudas, Erick negó haber engañado a alguien. Incluso, Melgarejo aseguró que fue el primero en ser engañado.

"No hay personas a las cuales haya estafado, incluso siempre a todos les he enseñado. O sea, incluso yo, diciendo a la persona que no caiga en eso, yo soy el primero en caer porque fue confianza, amigos cercanos, que no pensábamos que iba a hacer esto. Incluso amigos muy cercanos están siendo amenazados por él", señaló.

El joven denunciante y presunta víctima también pidió que el presunto estafador sea detenido para que pague lo que debería.

"Quiero dejar un mensaje para familiares y amigos cercanos. Obviamente no me gusta estar en esta situación, no pensé llegar a esta situación por confianza, y me gustaría también que me ayuden, incluso con el otro grupo hemos quedado, que la policía, si es posible, que lo extraditen, que lo traigan para Perú, y que obviamente pueda pagar", solicitó a las autoridades.