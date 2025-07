¿Hicieron las paces? Patricio Parodi se tomaría un té con Janet Barboza y ella dice: "La vas a pasar bien conmigo"

¡Tremendo giro en la farándula! Patricio Parodi sorprendió a todos al decir en vivo que se animaría a tomarse un té con nada menos que Janet Barboza. Así como lo lees. Después de sus arranques de molestia en "Esto es Guerra", muchos se preguntaban si estaba renegón por falta de amor, y parece que algo hay. Para sorpresa de todos, Janet no dudó en aceptar la invitación y le lanzó tremenda frase en vivo.

¿Patricio Parodi está muy renegón por la soltería?

¡Tremendo momento se vivió en "América Hoy"! Luego de que Patricio Parodi tuviera un comportamiento explosivo en "Esto es Guerra", los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los más sorprendidos fue Ignacio Baladán, quien no dudó en escribirle en pleno programa en vivo. Y para sorpresa de todos, Patricio respondió.

Ignacio contó que apenas lo vio molesto decidió escribirle. Recién lo había visto molesto. Agarró su celular y mencionó que Patricio Parodi le estaba respondiendo.

Ignacio no se quedó ahí y le mandó un audio en vivo: "Escúchame, Pato. Estoy acá en vivo. Escúchame. No puede ser que te pongan una nota. Está siendo muy renegón, amigo. Yo creo que te falta amor. El amor verdadero".

Pero eso no fue todo. Patricio se conectó en vivo por llamada con Ignacio Baladán y contestó con su clásico tono relajado. Patricio aprovechó para defenderse.

"Escúchame, estás en vivo. No puede ser que te hagan una nota que estás muy renegón, amigo", dijo Ignacio. "Si tú sabes que yo no reniego nunca", comentó Patricio. A lo que Ignacio le respondió entre risas: "Sí, estás muy renegón, amigo. ¿Hoy te puedo ver? Pero como amigos. Están preocupados acá en 'América Hoy' Igual muy feliz porque les has contestado". "¿Qué? ¿Cuando pasa algo, me debo quedar callado?... Tengo que ir al micro a expresar las incomodidades del equipo", señaló Patricio

@ameg_pe 25.07.25 | Patricio Parodi se animaría a tomar un té con Janet Barboza y ella le dice: "La vas a pasar bien conmigo". Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

De pronto, Ignacio se animó a decir porque Patricio Parodi estaría tan renegón. Según el ex chico reality, es porque está soltero y le falta amor.

"Yo creo que es por soltería. Él no lo va a decir porque le hace así, él no dice sus sentimientos", comentó Ignacio. Patricio soltó: "Mira, si llevo soltero ya casi un año (Sí, pero por eso cada vez va. Y la edad, son los 30 años) No, hermano, créeme que paro bien...". Ignacio le cortó: "¡Ey, ey, ey! Paro bien, nada. Loquito lindo".

Patricio se animaría a tomar un té con Janet Barboza y ella acepta

Pero la cereza del pastel fue cuando Ignacio mencionó que Janet Barboza le mandaba un saludo. Y Patricio no se quedó atrás.

"Me tomo un té, dile. Me tomo un té. A Valeria mándale un beso". Janet no dejó pasar la oportunidad y lanzó: "¿A mí no?". Ignacio comentó: "¿Y para Janet? Hagamos las paces". Patricio aceptó: "Me tomo un té, me tomo un té".

A continuación, Ignacio cortó la llamada con Patricio. Por su parte, la conductora se mostró encantada con la idea.

"Nos tomamos un té, Patricio. Claro, conversamos. Encantada", soltó Janet. Ethel Pozo también opinó y dijo: "Janet es linda para conversar. Te da buenos consejos. Estoy segura, Patricio, que saldrías gratamente sorprendido". Janet cerró con broche de oro: "La vas a pasar bien conmigo, Patricio Parodi. Pon el día, la hora. Yo te invito si quieres. Al estilo Diealis... Nadie sabe para quien trabaja".

Patricio Parodi no solo aclaró su explosiva actitud, sino que se animó a tomarse un té con Janet Barboza. ¿Será el inicio de una amistad inesperada? Janet dejó claro que de concretarse la salida, pasarían un grato momento.