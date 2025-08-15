Exsaliente de Génesis Tapia la deja mal parada tras viaje a Brasil: "La amiga me pedía dinero"

El escándalo vuelve a tocar la puerta de Génesis Tapia. Esta vez, su exsaliente, Joshua Franco, rompió el silencio y contó su versión sobre el reciente viaje de la bailarina a Brasil. Según él, mientras ella supuestamente le pedía dinero, en realidad se habría ido a reconciliarse con su expareja, Kike Márquez.

Exsaliente de Génesis Tapia la 'echa' tras viaje a Brasil

La polémica no suelta a Génesis Tapia. Su exsaliente, Joshua Franco, decidió contar su verdad y dejó entrever que la bailarina no fue del todo sincera con él antes de su reciente viaje a Brasil, donde coincidió nada menos que con su expareja y padre de sus hijos, Kike Márquez.

En los chats difundidos, la reportera de "Magaly TV La Firme" le pregunta a Franco: "¿Viste las historias de Kike? Y que le comenta a Génesis con ojos de corazón". "Pucha ya es un tema de ellos. A mí la amiga me pedía dinero porque supuestamente no tenía. Pero acabo de ver las historias. Pésimo enserio...", respondió él.

Viaje que cambió todo. Joshua contó que tenía planes con Génesis, pero Kike "se adelantó" y se la llevó de viaje. Según él, antes de eso, una amiga de ella le pidió dinero para que Génesis pagara un evento.

La reportera insiste: "¿Cuánto te pedía? ¿Le diste?". "No llegué a darle, no era prestado. Me pedía que pague algo", explicó. Al consultarle qué era, Franco contestó: "Un evento... yo había aceptado porque supuestamente ella no podía. Ahora he visto sus historias y en verdad, qué decepción". Prefirió no detallar más y solo dijo: "Es de un tema que no puedo tocar".

¿Coincidencia o reconciliación?

Magaly Medina no dudó en opinar y fue directa: aseguró que Génesis habría usado a Franco como "clavo" para distraerse de Márquez. La conductora mostró fotos y videos donde ambos ex aparecen en el mismo lugar, aunque en las publicaciones de ella solo se le ve a ella.

"Y ahí aparecen cada uno... están hospedados en esta cabaña, ¿no? Y ella luce así afuera de la cabaña... él ya puso emoticones de enamorado y la palabra enamorado. No seamos ingenuos de pensar que se han ido a habitaciones separadas", comentó Magaly con ironía.

Para la conductora, las imágenes y los detalles en redes sociales hablan por sí solos. Sin embargo, la protagonista de la historia todavía no ha salido a aclarar si se trató de un viaje casual o de un reencuentro sentimental.

Mientras Joshua asegura que fue engañado y que Génesis no le dijo toda la verdad, las redes se llenan con fotos con emoticones y mensajes de la abogada y su expareja. Si bien no aparecen juntos, parecen estar en los mismos lugares. Por ahora, Génesis Tapia no se ha pronunciado, pero el público quiere saber si todo fue una coincidencia, o si realmente hubo una reconciliación que dejó a un tercero con el corazón roto.