Hija de Anhelí Arias y Dayron Martin se retira de certamen de belleza tras grave accidente: ¿Qué pasó?

Luciana Martin, Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 e hija de Anhelí Arias y Dayron Martin, atraviesa un duro momento al anunciar que no podrá representar al país en el certamen internacional tras sufrir un grave accidente con juegos artificiales en Año Nuevo, el cual la obligó a someterse a una intervención quirúrgica y a priorizar su salud.

Accidente obliga a Luciana Martin a alejarse del certamen

A través de sus redes sociales, Luciana Martin compartió un mensaje cargado de emotividad en el que reveló los detalles del accidente que cambió abruptamente sus planes. Según relató, el hecho ocurrió el 1 de enero, apenas minutos después de iniciado el Año Nuevo, mientras participaba de una celebración en la que se manipulaban fuegos artificiales.

"Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente", expresó la joven modelo, generando una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

Tras el accidente, Luciana fue sometida a una cirugía en la mano izquierda y, según informó, su recuperación requiere cuidados estrictos y reposo absoluto, lo que le impide participar en el certamen Mesoamérica previsto para marzo.

"Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto", remarcó.

Agradecimientos y respaldo tras la difícil decisión

A pesar de la tristeza que le genera no poder representar al país en el certamen internacional, Luciana Martin destacó el respaldo que ha recibido por parte de la organización y de las personas cercanas a ella. En especial, agradeció la comprensión de Jessica Newton, figura clave en los concursos de belleza nacionales, quien mostró su apoyo desde el primer momento.

"Agradezco profundamente a Jessica Newton por su comprensión, su respaldo y sus palabras de aliento en este proceso", señaló la joven, resaltando el acompañamiento recibido en medio de la adversidad.

Asimismo, la Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 dedicó sentidas palabras a sus padres, Anhelí Arias y Dayron Martin, quienes se encontraban muy ilusionados con su participación en el certamen y la acompañaron durante todo el proceso de preparación. Para Luciana, el apoyo familiar resultó fundamental para afrontar este complicado episodio.

"Agradezco profundamente a mis padres, a mi mamá y a mi papá por su amor incondicional, por no soltarme la mano y por ser mi mayor fuerza en este momento tan difícil", enfatizó.

En conclusión, la ausencia de Luciana Martin en el certamen Mesoamérica supone un golpe para la joven modelo, aunque su decisión de priorizar la salud demuestra madurez. Mientras avanza su recuperación, el respaldo de su familia y de la organización será clave para un eventual regreso.