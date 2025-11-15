Anelhí Arias afirma que Paul Michael busca fama de Pamela López: "Está pegado como garrapata a ella"

La ex de Dayron Martín, Anelhí Arias, reveló que Pamela López se metió en su matrimonio hace muchos años atrás tildándola de 'clandestina'. Ahora, decidió 'meter su cuchara' en los recientes pleitos de la ex de Cueva, pero le da con todo a Paul Michael.

Anelhí Arias contra Paul Michael

Por medio de una entrevista con el diario 'El Trome', Anelhí Arias se comunicó desde los Estados Unidos para opinar sobre la pelea de Pamela López y Pamela Franco. Ante eso, también opinó sobre la pareja de la ex de Christian Cueva.

"¿Qué le queda a ese par? Ella tiene que buscárselas para mantener a sus hijos y a él también, porque ya quedó visto que no tiene ni un sol en el bolsillo. Además, él no lo ama, es un buscador de fama. Cuando ella ya no le sirva, le meterá una patada y la cambiará por otra", expresó.

Luego, le preguntan si el cantante urbano estaría en busca de fama al estar al lado de la influencer, y Arias lo confirma. Incluso, señaló que en algún momento Pamela López se aburrirá de él porque no sobresale en nada. Además, le aconseja buscarse a una persona de su misma edad.

"Eso se ve de aquí hasta la China. Él está deslumbrado por la poca fama que ella tiene, es una persona con bajo nivel cultural, pero ella después se cansará porque él no sobresale solo, tiene que estar pegado como garrapata a ella. Debería buscarse una persona de su edad, no estar haciendo el ridículo", aclaró.

Sobre Pamela López

Como se recuerda, Pamela López es una joven de la farándula que viene causando revuelo atacando a Pamela Franco, actual novia de Christian Cueva, luego de que le prohibieran hablar del pelotero. La cantante de cumbia pidió que se pronunciaran todas las damnificadas del oscuro pasado de López en Trujillo y sale a hablar Anelhí Arias.

Como ya lo informó la señora en el pasado, afirma que la 'KittyPam' se metió en su matrimonio con Dayron Martín antes que empiece a salir con Christian Cueva. Trató de confrontarla, pero no pudo porque la detuvieron, pero tiene muchos testigos de cómo fue la otra.

De esta manera, Anelhí Arias no se guarda nada contra Pamela López y arremete contra su nuevo novio Paul Michael. La ex de Dayron Martín señala que el 'colágeno' de la influencer solo estaría buscando la fama hasta que lo logre o se aburra.