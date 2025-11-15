RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se despide!

Alejandra Baigorria ya no estará en 'EEG' por importante motivo: "Me da pena, es difícil elegir"

En el último programa de 'Esto es Guerra', Alejandra Baigorria se despidió de todos sus compañeros con una emotivas palabras y explica la razón.

15/11/2025

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria hizo su ingreso a 'Esto es Guerra' luego de la salida de Rosángela Espinoza. Ahora, la empresaria sorprendió al despedirse del programa de televisión con unas emotivas palabras. 

¡Se despide de 'Esto es Guerra'!

El pasado viernes 14 de noviembre, Alejandra Baigorria se encontraba realizando un juego cuando le consultaron sobre su salida, entonces la empresaria lo confirmó contando que tiene una importante razón para decirle adiós a 'Esto es Guerra'. 

"Hace siete años yo vengo trabajando en un proyecto bastante grande y justamente ya gané, y es internacional, era prácticamente un 30% que no lo iba hacer y lo logré antes de tiempo, el reconocimiento es en Estados Unidos, es bastante tiempo. Yo como empresaria recibir un reconocimiento internacional", expresó. 

Es así como la esposa de Said Palao señala que no desea perjudicar a su equipo para la final y por ella da un paso al costado, ya que este vieja le tomará mucho tiempo. En ese sentido, da un emotivo mensaje de despedida para sus compañeros. 

"Yo no quiero perjudicar al programa, al equipo porque voy a estar fuera. Agradecerles y despedirme con el dolor de mi corazón. De verdad los quiero mucho, les agradezco por siempre tenerme aquí, esta es mi familia, te juro que me da mucha pena, siento cosas en mi barriga", agregó. 

Luego, Alejandra Baigorria comenta que viene luchando por este reconocimiento por mucho tiempo y no quiere elegir, pero tendrá que dejar el programa de reality para seguir su trabajo como empresaria

"Definitivamente es difícil elegir, pero esto es algo que he luchado por mucho tiempo . Me quedé con la pica de seguir, estar en la final, pero siempre habrá otra final", acotó. 

Sobre Alejandra Baigorria

La empresaria Alejandra Baigorria empezó hace muchos años atrás su carrera en la televisión formando parte de programas realitys. Desde entonces, siempre ha trabajado para salir adelante en varios proyector personales. Actualmente, tiene varias tiendas en Gamarra, en varios tiendas por departamentos, dos perfumes, ha sacado un libro, su salón de belleza y ha sido reconocida a nivel internacional. 

De esta manera, la chica reality ha trabajado fuertemente para seguir avanzando en su empresa ingresando a varios rubros del mercado. Sin duda, Alejandra Baigorria no va a parar y va continuar luchando para lograr más sus sueños. La joven viene pasando por un momento importante en su vida personal y de trabajo. 

