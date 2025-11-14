Pamela López manda indirecta a Cueva y Pamela Franco: "No ganó un premio, heredó el problema"

Desde que Christian Cueva y Pamela López se separaron, la influencer no dudó en arremeter contra él y Pamela Franco, quien fue la amante del pelotero durante mucho tiempo. Después de casi un año de la oficialización del 'Aladino' con la cantante de cumbia, la novia de Paul Michael no deja de atacar.

Pamela López envía indirecta

A través de sus redes, Pamela López compartió un video de Instagram a sus historias donde se observa a un hombre hablando sobre cómo una mujer dejó una relación tóxica donde le fueron infiel, y que no perdió nada, sino que ganó al decidir ya no continuar con la relación.

"Si te dejó por otra, deja que la otra se lo quede, en serio tú ganaste. No es que él haya escapado de ti. Es que finalmente encontró a alguien que sí está a su mismo nivel. El problema es que tú le diste un estándar demasiado alto a un hombre que solo puede dar el mínimo esfuerzo. Él predeciblemente buscó a alguien que se conforme con ese mínimo", expresó el personaje.

Es así como es una clara indirecta de la influencer para el pelotero de Emelec y para la cantante de cumbia, Pamela Franco. A pesar de que no los mencionó, se sobre entiende el mensaje.

"Él no cambio, solo cambió de víctima, necesitaba alguien nuevo para validar todas las culpas que te echó a ti y ella, la nueva, se creyó todo el cuento. La pobre se creyó la historia dónde tú eras la villana", se escucha decir.

Historia de Pamela López

Sobre las muestras de cariño de Franco y Cueva

En otro momento, el video que compartió Pamela López mencionan sobre la felicidad que pueden demostrar su ex con su nueva pareja, y que sería solo algo vacío e hipócrita. Incluso, resaltan que la nueva habría heredado el problema.

"No te sientas celosa si presume de su 'felicidad'. Eso es temporal, es vacío y es hipócrita. Esa fase inicial que ella vive, es el comienzo del mismo ciclo tóxico del que tú acabas de salir. Ella no ganó un premio, heredó tu problema. Ella aceptó el proyecto fallido que tú inteligentemente decidiste abandonar. Deja que ella se quede con la inestabilidad emocional", acotó.

De esta manera, Pamela López no deja de enviar mensajes en sus redes sociales como indirecta para Christian Cueva y Pamela Franco por su relación. A pesar que etiquetó a Paul Michael en su video, el orador solo habla de la infidelidad.