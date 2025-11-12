Christian Cueva se reencuentra con sus hijos en medio del conflicto entre Pamela López y Pamela Franco

El conflicto entre Pamela López y Pamela Franco sigue generando titulares y comentarios en redes sociales. Tras varios días de tensiones e indirectas, el nombre de Christian Cueva volvió a estar en el centro de la polémica. En medio del revuelo, el futbolista fue captado en Lima visitando a sus hijos, gesto que muchos consideran un paso positivo dentro del difícil contexto familiar que atraviesan.

Christian Cueva visita a sus hijos en Lima

Durante la reciente emisión del programa 'Amor y Fuego', se difundieron imágenes de Christian Cueva llegando al edificio donde viven sus hijos junto a Pamela López. El futbolista, vestido con un buzo negro y gorra, fue visto recogiendo a los menores, acompañado de un familiar que incluso abrazó con cariño a uno de ellos.

Las imágenes no tardaron en volverse virales y causaron gran impacto en redes sociales. Los conductores del espacio, Rodrigo González y Gigi Mitre, comentaron que este reencuentro era algo necesario y beneficioso para los niños.

"La cosa es que está yendo a visitar a sus hijos, eso está bueno. Además, es lo que Pamela López siempre pide, y cualquier niño necesita tener a su padre cerca porque eso te ordena los sentimientos", señaló González. Por su parte, Mitre agregó: "Además, creo que en diciembre no hay partidos, así que tendrán más tiempo de estar juntos".

El reencuentro de Cueva con sus hijos ocurre luego de que se diera a conocer una medida legal que prohíbe a Pamela López comunicarse con él, lo que generó aún más especulaciones sobre el estado actual de su relación y la convivencia familiar.

Pamela López le responde con todo a Pamela Franco

Por otro lado, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se pronunció luego que Pamela Franco lanzara duras indirectas en un live de TikTok, donde insinuó que López tendría un pasado "oscuro" en Trujillo. En una entrevista con "América Hoy", la influencer contestó con fuerza y advirtió con proceder legalmente.

Fiel a su estilo frontal, Pamela López no tardó en responder. En una conversación con el programa, la trujillana arremetió con todo y dejó claro que no piensa tolerar más indirectas.

"Pobrecita esa mujer. No sé si la puedo llamar así. Tiene que recurrir a algo tan bajo. EL LADRÓN PIENSA QUE TODOS SOMOS DE SU MISMA CONDICIÓN", escribió López.

Pero ahí no quedó la cosa. La ex de Christian Cueva también advirtió que no dudará en acudir a la justicia si la situación se agrava.

"Para hablar hay que hacerlo con pruebas, de lo contrario, tengo que defenderme legalmente como siempre. No tires la piedra y escondas la mano, porque luego dijo que no era para mí", añadió contundente.

El reencuentro de Christian Cueva con sus hijos se produce mientras la disputa entre Pamela López y Pamela Franco sigue en aumento. Aunque las imágenes del futbolista junto a los pequeños transmiten un momento familiar positivo, el trasfondo legal y mediático entre las dos mujeres continúa generando polémica.