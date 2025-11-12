RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López arremete nuevamente contra Pamela Franco y Christian Cueva: "Necesitan ayuda profesional"

En una entrevista, Pamela López no dudó en responderle con todo a Pamela Franco y manda a que lleve terapia junto a Christian Cueva.

Pamela López arremete nuevamente contra Pamela Franco y Christian Cueva
Pamela López arremete nuevamente contra Pamela Franco y Christian Cueva (Composición Karibeña)
12/11/2025

Las 'guerra' entre Pamela Franco y Pamela López no tiene cuando acabar, ya que siguen enviándose mensajes a través de los medios. Ahora, la influencer respondió con todo y señala que la cantante debe llevar terapia con el pelotero Christian Cueva

Pamela López contra Pamela Franco

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López salió a responder con todo a las recientes declaraciones de Pamela Franco. Es así como afirma que no la compare con ella tras llamarla 'clandestina'.

"Yo creo que ella debe caminar, ir a su espejo y todo lo que ha dicho, repetírselo, eso habla de ella. Se está confundiendo de persona, no todas somos iguales", expresó. 

Ante los supuestos rumores de que el pasado oscuro de López en Trujillo salga a la luz, la influencer afirma que no tiene nada que temer. Aunque, señala que viene recibiendo la misma información de la cantante de cumbia desde Chimbote

"No tengo ningún temor, al contrario la invito a que siga, eso me ayuda, me genera. A toda la gente de Chimbote por favor vuélvanme a reescribir, ya tengo varios mensajitos y de ahí te lo voy mandando", dijo. 

En otro momento, señala que no puede salir a decir que tiene supuestas pruebas sin comprobar la información realmente porque solo se trataría rumores. 

"A mí también me han dicho que practicas el oficio más antiguo del mundo ¿Es verdad? no, tengo que salir a decirlo con pruebas. No puedo decir 'me han dicho, me han contado'. A mí también me han escrito medio millón de gente por todos tus por menores que has hecho en tu tierra", cuenta.

Manda a terapia a Cueva y Franco

Luego, Pamela López sigue respondiendo con todo y señala que no ve las publicaciones amorosas del padre de sus hijos con Pamela Franco porque no le interesa. Además, no cree que Cueva haya cambiado o sanado, y que debería llevar apoyo profesional, al igual que la cantante de cumbia

"Que engañen a quienes no los conocen, por lo menos a mí no me va engañar. Sé perfectamente para que sane necesitar llevar una ayuda profesional, eso ya está de ley. Entonces, sus publicaciones me tienen sin cuidado, si me entero es por la prensa. Si te puedo dar fe que él como ella, necesitan ayuda profesional", agregó. 

De esta manera, Pamela López no dudó en opinar nuevamente sobre la relación de Christian Cueva y Pamela Franco. Incluso, los manda a tener ayuda profesional para que puedan sanar realmente. 

