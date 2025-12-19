Ethel Pozo se despide de "América Hoy" y Janet y Edson se conmueven: "Me da mucha pena dejarlos"

Una mañana llena de sentimientos se vivió en el set de "América Hoy", luego de que Ethel Pozo anunciara su salida del programa y de la señal de América Televisión, su casa durante casi una década. La conductora no pudo evitar las lágrimas al agradecer el cariño del público y de sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila, quienes también se mostraron muy conmovidos por la despedida.

Ethel Pozo se despide de "América Hoy" entre lágrimas y emoción

Ethel Pozo se despidió oficialmente del programa "América Hoy", espacio que condujo por varios años junto a Janet Barboza y Edson Dávila, conocidos por el público como una familia disfuncional, pero muy querida. La hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al agradecer a sus compañeros, al canal y al público que la acompañó durante casi una década en la pantalla chica.

La conductora recordó cómo empezó su carrera en televisión y mencionó los programas que marcaron su camino desde su debut.

"Unos minutos para agradecerle a América TV por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Porque hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y conmigo, y dijeron que vaya al aire. De eso ya pasó 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'... y 'América Hoy', que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional", dijo.

Durante su discurso, Ethel Pozo también agradeció las oportunidades que tuvo dentro del canal y reconoció cuánto ha crecido a nivel profesional y personal gracias al programa.

"Han sido 8 años y medio en los cuales he crecido muchísimo. He cometido errores, pero también aciertos. Nos hemos divertido muchísimo. Me he emocionado como hoy. Me voy súper contenta. Han sido casi 10 años desde mi debut en la conducción... En esta casa nací como conductora y siempre voy a tener muchísimo cariño", comentó mientras sus compañeros intentaban contener el llanto.

Janet Barboza y Edson Dávila se conmueven

La primera en dedicarle unas palabras fue Janet Barboza, quien destacó la calidad humana y profesional de Ethel. Además, le deseó lo mejor en su nueva etapa profesional.

"Solo quiero decirte, Ethel, que eres una extraordinaria compañera, una gran mujer. Recuerdo el primer día que me invitaron a América Hoy y desde allí han pasado 6 años. Formamos una familia disfuncional. Sé que te va a ir increíble. Has sido la mejor compañera. Eres maravillosa, tú lo sabes. El cielo es el límite", dijo Janet conmovida.

Luego, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', también rompió en llanto frente a las cámaras. Expresó su emoción y agradecimiento por Ethel Pozo.

"Quiero aprovechar en decirte que desde que entré estoy con un nudo en la garganta. (Te vi distinto hoy porque el elenco original se despide. Es la última vez que estaremos los tres juntos) Te quiero mucho. Contigo aprendí un montón también. No me gusta llorar", expresó Edson. "Te voy a querer siempre, a los dos. Hemos pasado tanto. Más que compañeros, somos amigos", respondió ella.

Ethel dejó claro que, aunque se despide del programa, la amistad con sus compañeros seguirá firme fuera de cámaras. Finalmente, la conductora agradeció a todos por su cariño y cerró su ciclo con unas palabras que emocionaron a todo el equipo.

"Me da mucha pena dejarlos, pero se vienen cosas lindas para todos. El próximo año América Hoy seguirá sin GV Producciones y cada uno tomará su rumbo. Solo nos separaremos en el set, pero la amistad va a continuar", afirmó. "Gracias a América TV por estos casi 10 años. He sido muy feliz y voy a estar eternamente agradecida", concluyó.

En conclusión, Ethel Pozo cerró un importante capítulo en su carrera televisiva con una emotiva despedida de "América Hoy" que conmovió a sus compañeros Edson Dávila y Janet Barboza y al público. Tras casi diez años en América TV, la conductora se mostró agradecida por las oportunidades y por el cariño recibido, dejando claro que su salida marca el fin de una etapa, pero no de las amistades ni de su pasión por la TV.