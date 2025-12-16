Laura Spoya salió a dar la cara y explicó las constantes visitas a la casa de José Zafra

Tras la emisión de un informe en el programa 'Magaly TV La Firme', la modelo, influencer y conductora de televisión Laura Spoya salió al frente para negar categóricamente cualquier vínculo sentimental con José Zafra, conocido promotor de eventos.

Resulta que todo explotó luego de que se difundieran imágenes que la mostraban ingresando y saliendo de la vivienda del conocido empresario ubicada en el distrito de Barranco.

Laura Spoya aclaró estar soltera

En declaraciones posteriores, la ex Miss Perú aclaró que los encuentros captados por las cámaras del espacio de espectáculos tuvieron un carácter estrictamente amical y se dieron en el marco de reuniones sociales con un grupo de amigos.

"Seguro es cuando nos hemos juntado para parrillas con amigos. Todos somos patas, solamente somos amigos", expresó Spoya, descartando de forma tajante un posible romance con el empresario.

La conductora fue enfática al señalar que no mantiene ninguna relación sentimental en la actualidad. "Yo no salgo con nadie, no hay nada, no tengo nada con nadie", reiteró, buscando poner fin a las especulaciones.

Laura Spoya fue captada por las cámaras de Magaly Medina

El programa liderado por Magaly Medina mostró imágenes en las que Laura Spoya es vista ingresando y saliendo en varias oportunidades del domicilio de José Zafra, lo que despertó rumores entre los seguidores de la influencer.

José Zafra es muy cercano a Laura Spoya

Según el informe televisivo, estas visitas se habrían registrado desde el mes de noviembre, con estadías prolongadas dentro del inmueble, un detalle que avivó las conjeturas sobre un posible acercamiento sentimental.

Uno de los registros más comentados corresponde al 25 de noviembre, fecha en la que Laura Spoya fue captada llegando a la vivienda alrededor de las seis de la tarde y retirándose recién pasada la medianoche, lo que evidenció la duración de su permanencia en el lugar. No obstante, la exreina de belleza explicó que dichos encuentros no fueron recientes ni esporádicos, sino parte de reuniones previamente coordinadas entre amigos cercanos.

Desde que se hizo pública su ruptura con el empresario mexicano Brian Rullan, la vida personal de Laura Spoya ha despertado un marcado interés mediático. Por ello, los programas de espectáculos y las cámaras siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

En resumen, Laura Spoya aseguró que no tiene una relación sentimental con nadie y se encuentra soltera. Además, enfatizó que con José Zafra son grandes amigos y solo son más que eso.