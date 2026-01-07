RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Aprobada por la suegra!

¡Se lucen muy unidas! Xiomy Kanashiro sería la nueva engreída de Doña Charo, madre de Farfán

A través de sus redes, Xiomy Kanashiro compartió fotografías mostrando la gran cercanía que tiene con la madre de Jefferson Farfán, Doña Charo.

Xiomy Kanashiro sería la nueva engreída de la madre de Farfán
Xiomy Kanashiro sería la nueva engreída de la madre de Farfán (Instagram)
07/01/2026

Desde que Xiomy Kanashiro inició su relación con Jefferson Farfán, algunos medios no creían que durarían mucho, pero han demostrado todo lo contrario. Incluso, la bailarina muestra la buena relación que tiene con la madre de su pareja, Doña Charo

Xiomy es la nueva engreída de Doña Charo

Hace una semana, Xiomy Kanashiro celebró el Ano Nuevo 2026 con la familia de Jefferson Farfán demostrando la cercanía que había entre ambas. Ahora, la bailarina ha compartido fotografías de su primera semana del año donde sale al lado de su suegra Doña Charo

En las imágenes compartidas se puede ver como la novia de Jefferson Farfán tendría una muy buena relación con su suegra, ya que se observó un abrazo entre ambas luciendo muy cercanas y otra foto donde bailan juntas en el cumpleaños de la mamá de la 'Foquita'. 

Xiomy Kanashiro comparte fotos
Xiomy Kanashiro comparte fotos

Ante estas imágenes publicadas, Jefferson Farfán decidió compartirlo en sus redes sociales la foto donde su pareja abraza a su madre con algunos emoticones de corazón. 

Hugo García se iría a vivir con Isabella Ladera a Miami tras rumores de embarazo ¿Serán padres?
Lee también

Hugo García se iría a vivir con Isabella Ladera a Miami tras rumores de embarazo ¿Serán padres?

Redes aplauden buena relación con la suegra

Por medio de las redes sociales, Xiomy Kanashiro se ha ganado el corazón se sus seguidores, quienes han aplaudido la buena relación que tiene con la madre de Jefferson Farfán. En ese sentido, decidieron comentar al exfutbolista que la bailarina sería la persona indicada, ya que se llevan muy bien. 

"La tercera foto mi favorita amor de nuera de verdad!!! Miauuuuu", "La foto con la suegris", "si se lleva bien con tu mamá y tu mamá con ella, ahí es negro", "Aprobación de la suegra", "Chinaaaa Con ama Charo", expresó en sus redes. 

¿Xiomy delicada de salud?

Todo parecía normal y lleno de momentos felices, hasta que apareció la imagen desde la clínica. En esta fotografía, Xiomy está recostada sobre una camilla, usando una bata médica y conectada a una vía intravenosa. A su costado se observa claramente a Jefferson Farfán, quien la acompañó durante ese momento delicado.

Lis Padilla grita su amor por Tania Pinedo con romántico video: "Quiero estar 100 años contigo"
Lee también

Lis Padilla grita su amor por Tania Pinedo con romántico video: "Quiero estar 100 años contigo"

"(¿Chinis y esa foto en clínica? Ya planeando bebecito) Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien", escribió Xiomy, dejando en claro que el episodio ya fue superado y que no existe ningún peligro para ella.

De esta manera, parece que Xiomy Kanashiro se ha ganado el cariño de no solamente de Jefferson Farfán, sino de la familia y su suegra. Por medio de las redes, compartió fotos donde se luce muy feliz abrazando a Doña Charo e incluso, bailando juntas en su cumpleaños. 

Temas relacionados Doña Charo Jefferson Farfán Madre de Farfán nueva engreída Xiomy Kanashiro

Siga leyendo

Lo Más leído

Santiago Suárez confiesa que lo perdió todo tras denuncia: "Desaparecieron los proyectos y amigos"

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, 'pierde' diente tras captura de Maduro: "Íbamos tan bien..."

¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

Vidente Soralla de los Ángeles predijo que Nicolás Maduro sería capturado: "Va a terminar su mandato"

últimas noticias
Karibeña