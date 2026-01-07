¡Se lucen muy unidas! Xiomy Kanashiro sería la nueva engreída de Doña Charo, madre de Farfán

Desde que Xiomy Kanashiro inició su relación con Jefferson Farfán, algunos medios no creían que durarían mucho, pero han demostrado todo lo contrario. Incluso, la bailarina muestra la buena relación que tiene con la madre de su pareja, Doña Charo.

Xiomy es la nueva engreída de Doña Charo

Hace una semana, Xiomy Kanashiro celebró el Ano Nuevo 2026 con la familia de Jefferson Farfán demostrando la cercanía que había entre ambas. Ahora, la bailarina ha compartido fotografías de su primera semana del año donde sale al lado de su suegra Doña Charo.

En las imágenes compartidas se puede ver como la novia de Jefferson Farfán tendría una muy buena relación con su suegra, ya que se observó un abrazo entre ambas luciendo muy cercanas y otra foto donde bailan juntas en el cumpleaños de la mamá de la 'Foquita'.

Xiomy Kanashiro comparte fotos

Ante estas imágenes publicadas, Jefferson Farfán decidió compartirlo en sus redes sociales la foto donde su pareja abraza a su madre con algunos emoticones de corazón.

Redes aplauden buena relación con la suegra

Por medio de las redes sociales, Xiomy Kanashiro se ha ganado el corazón se sus seguidores, quienes han aplaudido la buena relación que tiene con la madre de Jefferson Farfán. En ese sentido, decidieron comentar al exfutbolista que la bailarina sería la persona indicada, ya que se llevan muy bien.

"La tercera foto mi favorita amor de nuera de verdad!!! Miauuuuu", "La foto con la suegris", "si se lleva bien con tu mamá y tu mamá con ella, ahí es negro", "Aprobación de la suegra", "Chinaaaa Con ama Charo", expresó en sus redes.

¿Xiomy delicada de salud?

Todo parecía normal y lleno de momentos felices, hasta que apareció la imagen desde la clínica. En esta fotografía, Xiomy está recostada sobre una camilla, usando una bata médica y conectada a una vía intravenosa. A su costado se observa claramente a Jefferson Farfán, quien la acompañó durante ese momento delicado.

"(¿Chinis y esa foto en clínica? Ya planeando bebecito) Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien", escribió Xiomy, dejando en claro que el episodio ya fue superado y que no existe ningún peligro para ella.

De esta manera, parece que Xiomy Kanashiro se ha ganado el cariño de no solamente de Jefferson Farfán, sino de la familia y su suegra. Por medio de las redes, compartió fotos donde se luce muy feliz abrazando a Doña Charo e incluso, bailando juntas en su cumpleaños.