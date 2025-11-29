Ely Yutronic se convierte en mamá a los 38 años y presenta a su hija recién nacida: "Sanita y feliz"

Ely Yutronic, conductora de "ATV Noticias Edición Central", atraviesa una etapa inolvidable en su vida personal. A sus 38 años, la periodista se convirtió en mamá por primera vez y celebró la llegada de su hija Luna el 29 de noviembre, un acontecimiento que compartió con profunda emoción en redes sociales.

Ely Yutronic presenta a su hija recién nacida

La periodista Ely Yutronic, reconocida por su labor en "ATV Noticias Edición Central", acaba de experimentar una de las alegrías más grandes de su vida. A sus 38 años, dio la bienvenida a su primera hija, Luna, y acompañó el anuncio con un mensaje lleno de ternura y unas fotografías que enternecieron a sus seguidores, quienes inundaron sus redes de felicitaciones.

La comunicadora compartió la feliz noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una foto desde la clínica con su bebé en brazos y en la otra imagen solo aparece su bebé. En la descripción, Ely optó por escribir el mensaje desde la voz de su hija, y las redes se derritieron de ternura.

"¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz. Pesé 3.600 kg y 50 cm de largo. Les mando muchos besos a todos mis tíos que siempre preguntan por mí", se lee en la publicación que acompañó la emotiva imagen.

La instantánea muestra a Ely sonriente y recostada con su bebé recién nacida, en un momento lleno de calma y amor. De inmediato, su post se llenó de corazones, mensajes de cariño y miles de felicitaciones por esta nueva etapa.

Colegas y amigos la felicitan

A pocas horas del anuncio, varias figuras de la televisión se pronunciaron para felicitarla públicamente. Sus compañeras Pilar Higashi y Pamela Vértiz y colegas como Juliana Oxenford no dudaron en dejarle mensajes llenos de emoción y ternura.

"Ely querida, muchas felicidades y que la bella Luna te dé más bendiciones. Qué hermosura", comentó Pilar Higashi. Mientras que Pamela Vértiz añadió: "Ely, cuánta dicha. Luna llegó a iluminar tus días con una felicidad única, especial, hermosa. Felicidades". "¡Qué hermoso! Felicidades. A partir de ahora, empieza tu verdadera vida", escribió Juliana Oxenford.

Las muestras de cariño se multiplicaron también entre sus seguidores, quienes la felicitaron por este momento tan esperado. Muchos resaltaron su fortaleza durante el embarazo y el cariño con el que ha compartido cada paso de esta nueva etapa.

Se alejó temporalmente del noticiero por el nacimiento de su bebé

Días antes del nacimiento, Ely ya había anunciado que se alejaría temporalmente del noticiero para prepararse para la llegada de su hija. En ese entonces, compartió un mensaje muy inspirador sobre cómo las mujeres pueden seguir cumpliendo sus metas incluso durante el embarazo.

"Gracias por acompañarnos en cada pasito que hemos dado en todos estos meses y también, a través de mi historia, demostrar que muchas madres sí tenemos buena salud, podemos seguir trabajando, estudiando, siendo profesionales o emprendedoras, lo que ustedes quieran y con mucho más ahínco por sus hijos", expresó la periodista.

Ely aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que la apoyaron en esta etapa y aseguró que volverá pronto a las pantallas, una vez que se recupere completamente. Además, pidió a su público que sigan acompañándola en esta nueva faceta, donde su prioridad será disfrutar del crecimiento de su hija.

En conclusión, la llegada de Luna no solo marca el inicio de una nueva vida para Ely Yutronic, sino también el cierre de un 2025 lleno de bendiciones. La periodista, muy querida por el público, vive una etapa especial que ha conmovido a colegas, amigos y seguidores. Ahora, entre pañales y arrullos, Ely disfruta de ser mamá.