Emilio Osorio incursiona en la cumbia y anuncia concierto exclusivo en Lima

El joven artista mexicano Emilio Osorio, conocido por su trayectoria actoral, sorprende a sus seguidores con su incursión en el género de la cumbia. Ante ello, ofrecerá un concierto exclusivo en la capital peruana.
Emilio Osorio ofrecerá concierto en Lima
El cantante, actor e influencer mexicano Emilio Osorio acaba de sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'Yo quisiera'. La canción incursiona en el ritmo cumbia-pop, logrando una gran aceptación del público con esta nueva faceta del artista.
Ante tal éxito, Emilio Osorio regresará al Perú después de varios años. El cantante mexicano ofrecerá un concierto y meet & greet el próximo sábado 6 de diciembre a las 8 p.m. en La Estación de Barranco.
Se espera que el repertorio no solo incluya sus nuevas canciones de cumbia - pop, sino también éxitos anteriores de su carrera, creando un recorrido musical para complacer a los fanáticos peruanos. Su transición exitosa a los ritmos tropicales lo posiciona como una de las jóvenes promesas de la música latina.
Más sobre la vida de Emilio Osorio
Gracias a su estilo fresco y carisma innato, Emilio Osorio ha logrado destacadas colaboraciones con 'La Sonora Santanera', 'Súper Lamas', 'Paulina Foto' y otros artistas. Además, una de sus canciones como compositor forma parte de la telenovela 'Amanecer'.
El cantante Emilio Osorio obtuvo un disco de oro con su primer álbum 'Emilio', reconocimiento que impulsó una gira por México, Argentina, Colombia y Perú. Este logro consolidó su crecimiento musical en la región.
Recordemos que recientemente Emilio Osorio lanzó su nuevo sencillo 'Yo Quisiera', esta vez en ritmo de cumbia - pop. Esta propuesta marca un nuevo paso en su evolución musical.
Como actor, Emilio Osorio interpreta actualmente a Tonatiuh en la telenovela 'Amanecer', producida por Juan Osorio. Además, ha destacado por su versatilidad en distintas producciones televisivas.
El artista mexicano Emilio Osorio también ha participado en 'El Rey', 'Sueño de amor', 'Mi corazón es tuyo' y 'Mi marido tiene familia'. A ello se suma su recordado paso por 'La casa de los famosos', donde fue quinto finalista del team Infierno.
En resumen, el cantante, actor e influencer mexicano Emilio Osorio vive un momento clave en su carrera al apostar por nuevos ritmos y conectar con un público cada vez más amplio. Su próximo concierto en Lima, que se realizará el 6 de diciembre, promete consolidar esta etapa musical y acercarlo aún más a sus seguidores peruanos.