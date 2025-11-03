Grupo 5 propone a Siwon hacer una cumbia con Super Junior tras saber que es fan de su música

¡Un junte inesperado que podría romper fronteras! Grupo 5 sorprendió a todos al invitar públicamente a Choi Siwon, integrante de la famosa banda surcoreana Super Junior, a grabar una cumbia en colaboración. El pedido se hizo a través de un video en redes sociales, donde los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén expresaron su entusiasmo por unir ritmos peruanos con el K-pop.

Grupo 5 invita a Super Junior a grabar una canción

Grupo 5 impactó al pedir públicamente al cantante surcoreano Choi Siwon, integrante de la famosa banda de K-pop Super Junior, que grabe una cumbia junto a ellos. El pedido lo hicieron a través de sus redes sociales, generando una ola de emoción entre los fans peruanos y los seguidores de la banda asiática.

Todo comenzó cuando Siwon escuchó por primera vez una canción del Grupo 5 durante una transmisión en vivo en TikTok. Los fans peruanos, al ver su reacción, no dudaron en recomendarle más temas de la agrupación. Y ahora, esa curiosidad podría convertirse en una colaboración que marcaría un antes y un después en la música peruana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Grupo 5 publicó un video en inglés dirigido directamente a Siwon. En él, los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén agradecieron el cariño del artista y aprovecharon para lanzarle una invitación muy especial.

"Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda", dijo Christian Yaipén al inicio del clip, visiblemente emocionado.

Luego, el líder de la agrupación soltó la gran propuesta. El mensaje cerró con todo el amor y la buena vibra que caracteriza a la orquesta piurana.

"Descubrimos que compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos", añadió con entusiasmo y concluyó: "Saludos desde Perú, con todo nuestro amor. ¡Grupo 5! ¡Hagamos realidad esta colaboración!".

En la descripción del video, invitaron a sus seguidores a etiquetar a Siwon y a Super Junior, para que el mensaje llegue directamente a Corea del Sur. En minutos, la publicación se volvió viral.

Siwon expresa su admiración por el Grupo 5

El entusiasmo del Grupo 5 no fue casual. Horas antes, Siwon había confesado su admiración por la agrupación peruana durante una transmisión en vivo en TikTok. Mientras escuchaba el clásico "Amor de mis amores", el artista no dudó en expresar su cariño. Y como si eso fuera poco, dejó abierta la posibilidad de conocerlos en persona.

"Group Five (Grupo 5), realmente respeto su música, realmente amo su música", comentó mientras movía los hombros al ritmo de la cumbia. "Realmente me encantaría conocerlos", añadió sonriente.

Los fans piden que el sueño se cumpla

La propuesta de Grupo 5 encendió las redes sociales. Miles de seguidores pidieron que esta fusión entre K-pop y cumbia se haga realidad. Para muchos, sería una oportunidad única de ver cómo dos culturas musicales tan distintas se unen en un solo ritmo.

Si el proyecto llega a concretarse, sería la primera vez que una banda de K-pop colabora con una agrupación de cumbia peruana. Por ahora, los fans siguen etiquetando a Siwon con un solo pedido: que diga que sí y que la cumbia llegue hasta Corea del Sur.

En conclusión, Grupo 5 sorprendió al demostrar que la cumbia peruana puede trascender fronteras, invitando a Choi Siwon de Super Junior a una colaboración inédita. Aunque aún no hay respuesta oficial, la propuesta ha despertado entusiasmo entre fans de ambos países.