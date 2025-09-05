'Mix Shapis' del Grupo 5 se convierte tendencia #1 en la plataforma de YouTube

El Grupo 5 continúa cosechando éxitos en su trayectoria musical. Ahora, su reciente single 'Mix Shapis' se ha convertido tendencia en la plataforma de YouTube.

'Mix Shapis' del Grupo 5

Tras la confirmación de su próxima participación en el 'Billboard Latin Music Week', el Grupo 5 continúa innovándose y consiguiendo éxitos en su impecable trayectoria musical. Prueba de ello es el sencillo que lanzaron hace un mes, con el que le rindieron homenaje a la emblemática agrupación Los Shapis.

El Grupo 5 ha denominado esta joya musical 'Mix Shapis', la cual está compuesta por tres de los más grandes hits de esta legendaria agrupación: 'El aguajal', 'La Novia' y 'Ladrón de amor'. Estos temas fueron cuidadosamente seleccionados bajo la unión de los arreglos musicales de Los Shapis y Andrés De Colbert, y la producción de Christian y Elmer Yaipén.

"Para nosotros, Los Shapis ha sido un grupo icónico de la chicha que merece todo nuestro respeto y admiración, y es por ello que hemos querido rendirle homenaje a través de este mix que fusiona la cumbia y la chicha, y que ha tenido mucha aceptación desde que lo estrenamos en vivo en tierras chilenas y que ahora es tendencia #1 en la plataforma de YouTube " comentó Christian Yaipén, voz líder del Grupo 5.

'Mix Shapis': Tendencia #1 en YouTube

'Mix Shapis' es una rica fusión de la cumbia y la chicha que fue estrenada en vivo en un espectacular concierto que el Grupo 5 ofreció por segunda vez en el Movistar Arena de Chile. La presentación, que reunió a más de 16 mil personas, dejó al público cautivado con la canción.

Este nuevo single fue grabado íntegramente en vivo y en formato de cine durante la performance de la agrupación chiclayana en Santiago de Chile, contando con la dirección y producción de Tierra Brava. Actualmente, el videoclip 'Mix Shapis' tiene casi nueve millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

En estos días, el Grupo 5 giró su música con sendos conciertos en las ciudades de Trujillo, Cajamarca, Lambayeque y Celendín. Pronto, la agrupación volará a La Florida, Estados Unidos, y a Ecuador para continuar sus presentaciones.

De esta manera, 'Mix Shapis' del Grupo 5 se volvió tendencia número uno en la plataforma de YouTube tan solo un mes después de su estreno. Este logro subraya el enorme poder que la cumbia peruana tiene, tanto a nivel nacional como internacional.