¡Primicia! Clavito anuncia nueva canción con los Hermanos Yaipén: "Siento que no puedo vivir sin ti"

Clavito, líder de "Clavito y su Chela", impactó al anunciar en exclusiva que se viene un nuevo tema junto a los Hermanos Yaipén, una colaboración que promete hacer bailar y suspirar a todo el Perú. La noticia fue anunciada durante su visita a la cabina de "Ke Rica Mañana", donde coincidió con el popular grupo de cumbia.

Clavito anuncia "Siento que no puedo vivir sin ti" con los Hnos Yaipén

El cantante Robert Muñoz, conocido como Clavito y líder de "Clavito y su Chela", sorprendió al revelar en exclusiva que se viene un nuevo tema junto a los Hermanos Yaipén, una colaboración que promete hacer bailar y suspirar a todo el Perú. La noticia fue anunciada durante su visita a la cabina de "Ke Rica Mañana", donde coincidió con la reconocida agrupación.

Durante la divertida conversación con Leysi Suárez, Clavito soltó la bomba cuando la locutora le preguntó si habría más colaboraciones musicales. El intérprete no dudó en confirmarlo.

"¿Entonces vienen nuevas colaboraciones con los Hermanos Yaipén o con otras agrupaciones?", consultó Leysi. "Sí, pero... Tenemos una canción que se ha grabado el mismo día (con los Hermanos Yaipén)", contó Clavito, explicando que el tema se grabó durante el aniversario 25 de los Yaipén en Iquitos, así como su feat "Por qué serás así".

Cuando Leysi Suárez le preguntó si el nuevo tema también hablaba de desamor, Clavito respondió con una sonrisa. Destacó la carga emocional de la canción.

"(¿Pero de qué trata? No me digas que también sufrimiento Clavito?) Es una mezclita de amor y sufrimiento", señaló Clavito.

Además, se reveló que, al igual que en su anterior colaboración "Por qué serás así", el encargado de ponerle la voz junto a él será Alexis Dávila de los Hermanos Yaipén. Clavito reveló el nombre de la nueva colaboración "Siento que no puedo vivir sin ti" y señaló que cantará con Alexis y una mujer.

"Es la nueva puesta en valor de 'Siento que no puedo vivir sin ti'. Los dos (Clavito y Alexis) y una voz femenina", adelantó emocionado.

El éxito de "Por qué serás así"

El popular cantante también habló sobre su reciente colaboración con los Hermanos Yaipén en "Por qué serás así", que sigue conquistando al público en redes y radios.

"Yo llevo amistad con Javier hace muchos años y alguna vez conversamos sobre una colaboración. Estoy encantado y agradecido por la invitación de Javier y Walter. Es un clásico que volvimos a poner en valor y me alegra que esté funcionando", dijo Clavito con orgullo.

El artista recordó que viajaron hasta Iquitos para celebrar el aniversario de la agrupación y cantar juntos este gran éxito. Con su característico sentido del humor, el intérprete también reveló de dónde nacen muchas de sus letras.

"Agradecido con el público. La canción en redes sociales está avanzando de manera orgánica y a mí me llena de satisfacción", agregó. "Casi todas las canciones han sido experiencias... vividos los cuernos. Así sale mejor", confesó entre risas.

En conclusión, esta nueva colaboración entre Clavito y su Chela y los Hermanos Yaipén promete seguir conquistando corazones, combinando lo mejor del sentimiento con el ritmo que caracteriza a ambas agrupaciones. Con "Siento que no puedo vivir sin ti", los artistas buscan repetir el éxito de su anterior tema y seguir dejando en alto la cumbia peruana.