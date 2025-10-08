'Clavito' recibe varias llamadas al día de extorsionadores: "Me dijeron que no entre al norte del país"

La ola de extorsiones viene causando mucho miedo en el Perú en varios sectores. Anteriormente, 'Clavito' contó que es víctima de la delincuencia y ahora, cuenta que viene recibiendo varias llamadas al día.

Recibe más de 20 llamadas al día

En una entrevista con el diario 'El Trome', Robert Muñoz Farfán más conocido como 'Clavito' ha revelado como sigue siendo extorsionado. En el pasado, el cantante recibió amenazas de no ir al norte del Perú y para poder trabajar de manera tranquila y no resultar herido, ha decidido obedecer los.

"Yo sigo trabajando y respetando lo que me dijeron las personas que nos amenazaron anteriormente. Nos dijeron que no entremos al norte del país y así sigo trabajando tranquilo", expresó.

Después, el artista de cumbia señala que viene recibiendo más de 20 llamadas de desconocidos al día, pero que no contesta por miedo a que lo sigan extorsionando.

"No estoy haciendo presentaciones por el norte. Además, ya no puedo contestar las llamadas, a diario entran todo tipo de llamadas a mi celular, me llaman todos los días de números extraños, pero ni respondo para evitar malos ratos o porque podrían ser los extorsionadores", agregó en la entrevista.

Sobre su matrimonio

En otro momento, 'Clavito' también hablo de su familia y la relación con la madre de sus hijos. Afirma que con Andrea viene marchando muy bien a pesar de las circunstancias que vienen pasando en el Perú con la delincuencia.

"Con Andreíta todo está perfecto, estamos felices, Dios nos ha bendecido con nuestro matrimonio y con la hermosa familia que hemos formado. Tenemos unas hijas maravillosas y estamos en paz", expresó.

El Perú viene pasando por muchos problemas de seguridad donde los extorsionadores vienen apoderándose de las calles. En las últimas semanas, son los transportistas que vienen marchando y paralizando el transporte debido a que sus compañeros vienen siendo asesinados por no pagar cupo.

La situación de la delincuencia ha causado zozobra en el país y los ciudadanos se encuentran expresando su indignación por la falta de actuar de las autoridades, debido que siguen siendo amedrentados sin poder trabajar de manera tranquila.

De esta forma, el artista 'Clavito' ha revelado que también viene pasando por extorsiones para que no se presente en el norte del país. Por miedo a las represalias, ha decidido obedecer a todo lo que le indican para mantenerse a salvo él como a toda su familia.