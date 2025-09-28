Artistas de cumbia saludaban a "El Monstruo" bajo amenazas: revelan audio donde extorsiona a Agua Marina

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

El nombre de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, volvió a sonar con fuerza tras su captura en Paraguay. Considerado el secuestrador más buscado del Perú, el delincuente no solo estaba detrás de los más sonados raptos en Lima Norte, sino que también había extendido su poder al mundo del espectáculo, donde artistas de cumbia terminaron saludándolo en público.

Saludado por artistas de cumbia bajo amenaza

Moreno Hernández fue señalado como autor de secuestros de alto impacto, entre ellos el de una escolar de 12 años, la hija de un empresario frigorífico y la dueña de una cadena de gimnasios. El Ministerio del Interior ofrecía 100 mil soles de recompensa por información que facilitara su detención.

Sin embargo, más allá de su historial criminal, sorprendió su habilidad para infiltrarse en el mundo de la cumbia. Videos difundidos en redes mostraron a reconocidos músicos enviándole felicitaciones.

"Un saludo de cumpleaños para mi gran amigo Chinito de Belaunde", se escucha decir al cantante Toño Centella.

En otros registros aparecen Chechito, de los Cómplices de la Cumbia; Percy Cuestas, del Grupo Ecos; y José María Palacios, más conocido como Chacalón Junior, todos dedicándole mensajes afectuosos con una sonrisa. Detrás de esas imágenes, según la Policía Nacional, había coacción: varios artistas se vieron forzados a grabar los saludos para evitar atentados contra sus orquestas.

Extorsión a orquesta Agua Marina

Los investigadores explicaron que estos saludos funcionaban como un seguro de vida para los músicos. El recuerdo del ataque a Armonía 10, en el que murió el cantante Paul Flores, mantenía a los artistas en alerta. Una de las pruebas más contundentes contra Moreno es el audio de una llamada a la orquesta Agua Marina, en la que impone sus condiciones con tono intimidante.

"Lima Norte lo estoy manejando yo. Las personas que le brindaban seguridad ya no están, unos bajo su cama, otros bajo tierra. Carabayllo tiene dueño, caballero. Aquí nadie toca sin coordinar conmigo o con mi gente", se le oye decir. En la conversación, incluso propone "dialogar pacíficamente", pero deja claro que controlaba el territorio y que todo grupo musical debía pagarle un cupo para presentarse.

La Policía reveló que Moreno comenzó en el delito desde joven, en el barrio de Belaunde, Comas. Su historial incluye tráfico de nichos en un cementerio, robo de camionetas para mineros ilegales y, finalmente, la organización de secuestros que lo convirtieron en uno de los criminales más temidos de Lima Norte.

En conclusión, la captura de 'El Monstruo' en Paraguay representa un duro golpe al crimen organizado que operaba en Lima Norte. Los saludos de artistas y las grabaciones de sus amenazas muestran cómo logró mezclar el mundo del hampa con la cumbia, llegando a intimidar a músicos y empresarios.