Pamela Franco y Christian Cueva revelan cómo pasarán esta Navidad ¿Juntos o separados?

La cantante Pamela Franco llegó a la cabina de 'Ke Rica Mañana' para presentar su nuevo tema "El perro del Hortelano" junto a Christian Cueva. Durante la entrevista, ambos revelaron si pasaran juntos o no esta Navidad.

¿Pamela Franco y Cueva juntos en Navidad?

En una conversación con Leysi Suárez del programa 'Ke Rica Mañana', la pareja estaba contando de sus próximas presentaciones para cerrar el año 2025. Luego, la locutora preguntó a Pamela Franco cómo celebrará su Navidad y con quiénes, así respondió.

"Es la primera navidad sin papá y sin mamá, las cosas pasan por algo. Con mi bebé me voy a Chimbote", reveló la joven cantante de cumbia al programa radial.

Luego, le preguntó lo mismo al pelotero Christian Cueva y él reveló que estará en Trujillo para celebrar la Navidad, asi que la parejita lo celebraría por separado con sus propias familias independientemente. Además, el 'Aladino' contó que estará con sus menores hijos al día siguiente de las celebraciones.

"¿Con quién pasas Navidad?", le pregunta y él responde: "Yo en Trujillo con mis abuelos, mis padres (¿Pasarás con tus hijos o al día siguiente?) Al día siguiente"

Mandan mensaje a sus seguidores

Al final de la entrevista, Christian Cueva mandó un mensaje a sus seguidores sintiéndose agradecido por el cariño que ha recibido en todo este tiempo. Además, se sintió nostálgico al recordar que será la primera navidad que pasará sin su abuelo.

"Agradecer por el cariño, muy contento por eso. Saludar a mi padre, mi madre, a mis hijos. Sobre todo un beso enorme a mi abuelo, que va ser una de las navidades que no va a estar", comentó el pelotero.

Por su parte, Pamela Franco decidió aconsejar a las familias que siempre se mantengan unidas con mucho amor y no esperar una fecha especial para demostrar cuanto se quieren.

"No esperemos una fecha especial como un cumpleaños o navidad para abrazar a los seres queridos porque el tiempo no vuelve, que aprovechemos. Apapachar mucho a la gente que amamos, hay que ser felices y ser mejores en esta navidad", agregó.

De esta manera, Christian Cueva y Pamela Franco le desean los mejores deseos a sus seguidores por Navidad. Además, revelaro que cada uno estará celebrando las fiestas de manera independientes con sus respectivas familias. Aunque sí por las fiestas de Año Nuevo, lo pasarían juntos por los eventos ya programados para dar la bienvenida al 2026.