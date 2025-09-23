RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Papá de Ricardo Mendoza se emociona al enterarse que será abuelo: "Esto es un regalo inmenso"

En pleno espectáculo en París, Ricardo Mendoza anunció el embarazo de su pareja y su padre, presente en el público, no pudo ocultar la felicidad.

Papá de Ricardo Mendoza festeja que se convertirá en abuelo.
Papá de Ricardo Mendoza festeja que se convertirá en abuelo. (Composición Karibeña)
23/09/2025

La familia Mendoza vive un momento de pura felicidad. Durante el show de Hablando Huevadas en París, Ricardo Mendoza sorprendió al público al revelar que su pareja Katya Mosquera está embarazada de cuatro meses. Entre los asistentes estaba su padre, quien no pudo contener la emoción al enterarse de que pronto será abuelo.

Papá de Ricardo Mendoza celebra que será abuelo

El comediante Ricardo Mendoza hizo vibrar a París durante su show de Hablando Huevadas, pero no solo por las risas. En pleno escenario, el popular 'Richavo' anunció que su pareja Katya Mosquera está embarazada de cuatro meses. La revelación no solo sorprendió al público europeo, también emocionó a su propio padre, don Ricardo Mendoza, quien estaba entre los asistentes.

El equipo de "Magaly TV La Firme" captó la reacción de don Ricardo Mendoza, que no podía ocultar la felicidad. El orgulloso abuelo aseguró que este momento es una bendición que llega en el mejor momento. 

Con una gran sonrisa y emocionado, confesó: "Efectivamente, es una noticia maravillosa. ¿Qué otra cosa pedir? Ya no queda nada. Lo máximo. Es una gran noticia. Dios es inmensamente, infinitamente generoso con mi familia y este es un regalo inmenso".

Saltando de alegría en París. El papá del comediante dejo en evidencia su reacción luego de que hijo compartiera la noticia en el escenario del icónico teatro parisino. Para él, el embarazo de Katya es una señal de que la familia Mendoza atraviesa una etapa de pura felicidad.

¿Jorge Luna será el padrino del bebé de Richavo?

Por supuesto, Jorge Luna, inseparable compañero de Ricardo en Hablando Huevadas, no perdió la oportunidad de bromear cuando le preguntaron si sería el padrino del bebé. Su comentario desató risas entre los presentes y dejó en claro la complicidad que existe entre los dos humoristas.

Fiel a su estilo, respondió con una broma: "No, no creo. Si me elige sería por conveniencia, y eso no, no lo veo real". 

Un momento que quedará en la historia familiar. Mientras el público europeo aplaudía, el futuro abuelo seguía agradeciendo. Para él, la llegada de su primer nieto es "un regalo inmenso" que llena de alegría a todos los Mendoza.

En conclusión, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera inician una nueva etapa como padres, llenos de ilusión y alegría. Al mismo tiempo, don Ricardo disfruta la felicidad de convertirse en abuelo, un regalo que considera el más grande de su vida.

