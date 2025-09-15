Figuras de la televisión celebran el triunfo del pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

El reciente triunfo del pan con chicharrón en el "Mundial de Desayunos", organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, desató una ola de celebraciones en el Perú. La victoria sobre la arepa reina pepiada de Venezuela no solo encendió las redes sociales, sino que también motivó a figuras de la televisión, actores y personalidades de la farándula a expresar su orgullo por el sabor nacional.

Famosos peruanos festejan la hazaña gastronómica

La primera en pronunciarse fue Tula Rodríguez, quien no ocultó su alegría. La conductora publicó un video donde celebraba efusivamente el triunfo.

"¡Pan con chicharrón! Valentina, ganamos", expresó mientras alzaba una taza de café.

El actor Christian Meier también se sumó al festejo. En un clip que rápidamente se volvió viral, el galán de telenovelas saboreaba el plato ganador mientras decía con humor:

"A ver, Ibai, cómo te explico". A su estilo, Raúl Romero compartió imágenes disfrutando de la tradicional combinación de pan, chicharrón y camote.

Alejandra Baigorria y Said Palao, una de las parejas más mediáticas de la televisión, no se quedaron atrás. Palao grabó a la 'Rubia de Gamarra' disfrutando de un generoso sánguche en casa.

"Lo mejor del mundo, pan con chicharrón, porque hemos ganado. ¡Así que sóbense, este es el desayuno del Perú!", exclamó Baigorria entre risas, reflejando el sentimiento de millones de compatriotas.

Ibai Llanos promete entregar el trofeo en Perú

El triunfo de Perú en el Mundial de Desayunos organizado por el youtuber Ibai Llanos llegó a su fin ayer sábado 13 de septiembre, y el pan con chicharrón se coronó como el desayuno más rico a nivel global. Tras ello, Ibai publicó un nuevo video en el que promete visitar Perú con la finalidad de entregar el trofeo que nuestro país acaba de ganar.

"Perú, me haría mucha ilusión que este premio llegase a ustedes, así que díganme dónde debería estar la sartén de oro. Dónde debería colocarla, dónde debería ponerla, a quién se le debería dar", se preguntó Ibai en el video.

Asimismo, aseguró que se compromete a viajar personalmente a Perú, con la finalidad de entregar la sartén dorada a la institución o persona designada como merecedora del premio y que representó a todo el país.

"Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan", sentenció.

@ibaillanos El Premio para el Ganador del Mundial de Desayunos. ♬ sonido original - Ibai

En conclusión, el pan con chicharrón, símbolo de la tradición culinaria peruana, se convirtió en motivo de orgullo nacional. La victoria no solo destaca el sabor de un desayuno emblemático, sino también la pasión de los peruanos por su gastronomía.