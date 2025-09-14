Ibai anuncia que viajará a Perú para entregar el trofeo del 'Mundial de Desayunos': "Me hace ilusión"

El triunfo de Perú en el Mundial de Desayunos organizado por el youtuber Ibai Llanos llegó a su fin ayer sábado 13 de septiembre, y el pan con chicharrón se coronó como el desayuno más rico a nivel global. Tras ello, Ibai publicó un nuevo video en el que promete visitar Perú con la finalidad de entregar el trofeo que nuestro país acaba de ganar.

¿Cuándo vendrá Ibai a Perú?

Hace unas horas, Ibai compartió un video en el que decía que el mismo solo era apto para personas de Perú, ya que tenía como finalidad recopilar información sobre a quién le debería entregar la sartén dorada en nuestro país.

"Perú, me haría mucha ilusión que este premio llegase a ustedes, así que díganme dónde debería estar la sartén de oro. Dónde debería colocarla, dónde debería ponerla, a quién se le debería dar", se preguntó Ibai en el video.

Asimismo, aseguró que se compromete a viajar personalmente a Perú, con la finalidad de entregar la sartén dorada a la institución o persona designada como merecedora del premio y que representó a todo el país.

"Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan", sentenció.

Los comentarios no se hicieron esperar y, entre las tantas opciones que los internautas sugirieron, resaltaron los pedidos de quienes proponían que el premio se entregara a La Casa de la Gastronomía Peruana.

Otros indicaron que deberían dárselo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mientras que algunos afirmaron que deberían entregarlo a PromPerú, al Ministerio de Cultura (Mincul) o al tiktoker El Edu, quien se volvió viral durante el torneo al hacer videos en distintos idiomas animando a votar por el pan con chicharrón, e incluso logró que otras voces se sumaran a pedir apoyo.

El triunfo del pan con chicharrón

Tras varias semanas de competencia, Ibai finalmente reveló los resultados de la final de 'Mundial de Desayunos'. Es así como el español contó todas las votaciones de Perú y Venezuela de Instagram, TikTok y YouTube.

Según reveló, el influencer coronó a Perú como ganador del concurso con el pan con chicharrón con una votación de 12.8 millones en todas las redes sociales. En TikTok sumaron 6.5 millones, en Instagram 4.9 millones y en YouTube 1.4 millones de votaciones.

Por su parte, Venezuela logró quedar muy cerca con 12.6 millones de votaciones a la arepa reina pepiada con huevo frito y una arepa de carne mechada. Quedando así en el segundo lugar por muy poca diferencia, ya que incluso horas antes iba liderando en votaciones.

Es así que, la expectativa crece entre los peruanos, quienes esperan con entusiasmo la visita de Ibai Llanos. Mientras tanto, en redes sociales se multiplican las propuestas sobre quién debería recibir el reconocimiento, que simboliza el triunfo cultural y gastronómico de nuestro país en el torneo internacional.