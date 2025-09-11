Ibai anuncia EMPATE entre Perú y Venezuela: ¿Cuándo terminan las votaciones del Mundial de desayunos?

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha desatado un gran furor en redes sociales, y los países que llegaron a la gran final son Perú y Venezuela. Sin embargo, el youtuber anunció que ambos países están empatados con millones de votos, por lo que aumentará el tiempo para que las personas puedan votar hasta el sábado 13 de septiembre.

Perú y Venezuela en empate técnico

Hace unas horas, el youtuber español publicó un video para actualizar el estado de las votaciones de esta gran final del Mundial de Desayunos. Según dijo, las votaciones han estado muy parejas en las tres plataformas donde se realizan, por lo que la competencia está muy reñida.

En YouTube, cada país tiene 1.1 millones de votos, por lo que están empatados. En Instagram la situación es la misma, ya que ambos países tienen el 50% de los votos, sumando un total de 8 millones entre ambos.

Sin embargo, la situación cambia en TikTok, donde Perú supera mínimamente a Venezuela. El pan con chicharrón tiene un total de 5.5 millones de votos, mientras que la arepa reina pepiada cuenta con 5.3 millones. Solo 200,000 votos de diferencia separan a los países.

Ibai Llanos también anunció que las votaciones se extenderán unos días más, exactamente hasta el sábado 13 de septiembre a las 7:00 p. m. (hora de España), siendo las 12 del mediodía en Perú y la 1:00 p. m. en Venezuela.

Cabe resaltar que Perú ya tiene varias victorias en su haber, ya que en un inicio venció a México, luego a Ecuador en los cuartos de final y posteriormente derrotó a Chile en semifinales. La batalla final es contra Venezuela y cada voto cuenta hasta el último minuto.

El delicioso pan con chicharrón

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y queridos del Perú. Se prepara con pan francés crocante relleno de chicharrón de cerdo, acompañado de camote frito y salsa criolla hecha a base de cebolla, ají, limón y culantro. Usualmente se disfruta con un café pasado o emoliente, convirtiéndose en una combinación irresistible.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el consumo del cerdo. Con el tiempo, esta receta se fusionó con ingredientes locales como el camote y el ají, dando vida a un clásico que hoy es símbolo de identidad peruana.

Es asi que, el Mundial de Desayunos mantiene en vilo a millones de personas, con Perú y Venezuela disputando voto a voto la gran final. El pan con chicharrón y la arepa reina pepiada se enfrentan en una reñida batalla que culminará este sábado.



