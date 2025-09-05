Giacomo Bocchio asegura que la Marraqueta de Chile en Mundial de Desayuno es típica de Tacna

La fiebre del mundial de desayunos organizado por el popular streamer español Ibai ha generado curiosidad y polémica entre los amantes de la gastronomía. Giacomo Bocchio, chef peruano y exjuez de 'El gran chef famosos', se volvió tendencia luego de afirmar que la marraqueta, pan chileno que competirá contra el pan con chicharrón peruano, es originaria de Tacna.

Giacomo Bocchio defiende el origen tacneño de la marraqueta

El chef utilizó la cuenta de Instagram de Ibai para responder a las consultas de los usuarios sobre el origen de la marraqueta. Ante la pregunta de un seguidor sobre si este pan era de Tacna, Bocchio respondió con firmeza:

"Mira el video del picante a la tacneña en mi canal de YouTube. Lo he explicado varias veces. La marraqueta que más me gusta es de Tacna, sin duda", escribió, recibiendo más de 2.000 'me gusta'.

En el video mencionado, el chef explicó que, aunque la marraqueta es popular en varios países de Sudamérica como Chile y Bolivia, su preferencia personal es por la que se produce en Tacna. Además, detalló que este pan nació en Antofagasta gracias a dos hermanos panaderos franceses de apellido Marraquet, y que su nombre se extendió por toda la región:

"La marraqueta, el pan de Tacna, típico de Tacna. El nombre marraqueta se encuentra desde Chile hasta Bolivia. Ese nombre ha calado en Chile, Bolivia y hasta en Chiclayo", sostuvo Bocchio.

Giacomo Bocchio confirma que la Marraqueta que representa a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai tiene origen en Tacna. pic.twitter.com/hzoJRDeni6 — VAMN (@VictorAlfr33625) September 6, 2025

Ibai queda fascinado con la gastronomía peruana

Más allá de la polémica, Ibai también exploró la gastronomía peruana. En su canal de YouTube, visitó el restaurante Yakumanka, del reconocido chef Gastón Acurio, en Barcelona, donde probó platos emblemáticos de Perú. El creador de contenido comenzó con bebidas como la chicha morada y el pisco sour, declarando su sorpresa ante la frescura y sabor de ambas:

"Está muy bueno el Pisco Sour, sabe como a limonada con un poquito de alcohol, esto tú te lo tomas y ni estás enterado", señaló.

Después, empezó a probar los platos fuertes como el ceviche, causa de pollo, tiradito, arroz chaufa y pescado al ajillo limeño (Alfonsiño). Cada uno de estas comidas le encantó al español, quien terminó comiendo todo del plato.

"Esto está buenísimo (sobre el ceviche), la verdad es bastante ácido y tiene un sabor que te tiene que gustar porque es crítico, tiene mucho toque a limón, es pescado. A mí el ceviche es para compartir, pero me lo voy a comer yo", expresó, y cuando probó el tiradito dijo: "El tiradito me parece una locura, me lo he zampado entero".

En conclusión, la interacción entre Bocchio no solo generó debate sobre el origen de la marraqueta, sino que también acercó la cocina peruana a miles de espectadores europeos. Entre polémicas y elogios gastronómicos, Perú se posiciona como un referente culinario en los desafíos internacionales.