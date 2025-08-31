Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron a su hijo Lucca con lujosa fiesta junto a sus amistades

Ignacio Baladán y la influencer colombiana Natalia Segura sorprendieron a sus seguidores al organizar una gran fiesta en Lima para presentar a su hijo Lucca, de cinco meses, a sus amigos más cercanos. La pareja llegó al Perú con el pequeño para compartir este momento especial con familiares, amigos y figuras del entretenimiento local.
Ignacio Baladán y Natalia Segura ofrecieron fiesta elegante
A través de sus historias de Instagram, Baladán y Segura mostraron los preparativos de la celebración. Natalia lució un sofisticado vestido celeste, mientras que Ignacio y su hijo vistieron conjuntos coordinados en blanco y marrón. La influencer agradeció a su esposo por organizar el evento, que resultó ser de su total agrado.
La decoración destacó por su gran torta azul y blanca de cinco pisos, una mesa repleta de postres y globos que combinaban con la temática. Los invitados también participaron dejando mensajes y buenos deseos para Lucca estampados en pequeños polos. Además, la familia y sus amigos compartieron una sesión de fotos para inmortalizar la ocasión.
"La verdad estoy muy feliz, me encantó todo lo que organizó Ignacio, fue un día hermoso para presentar a Lucca con todos nuestros seres queridos", comentó Natalia Segura durante la celebración.
Alejandra Baigorria y Onelia Molina coinciden en fiesta del hijo de Ignacio
Entre los asistentes figuraron destacados rostros de la televisión peruana y exintegrantes del reality 'Esto es Guerra'. Said Palao, Alejandra Baigorria con su hija, Patricio Parodi, María Pía Copello con Catalina, Angie Arizaga, Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y Mario Irivarren acompañaron a la pareja en la ocasión. Onelia Molina también estuvo presente.
Las miradas de los asistentes se centraron en Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes protagonizaron un tenso episodio durante la secuencia 'La Terapia' en Esto es Guerra. En esta actividad, Baigorria dio a entender que su relación de amistad con Irivarren se deterioró por la participación de la arequipeña.
Durante la fiesta, las redes sociales captaron que Alejandra y Onelia se sentaron en mesas separadas y no posaron juntas en ninguna fotografía.
En conclusión, la presentación de Lucca no solo fue un encuentro familiar, sino también una oportunidad para que la pareja compartiera con amigos cercanos y figuras del medio televisivo. La celebración evidenció el cariño que rodea al pequeño y el esfuerzo de sus padres por organizar un evento memorable.