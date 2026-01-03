RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Insólito momento!

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, 'pierde' diente tras captura de Maduro: "Íbamos tan bien..."

Natalia Segura contó sin filtros que parte de su diente se rompió mientras reaccionaba emocionada a la captura de Nicolás Maduro.

03/01/2026

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida en redes como 'La Segura', llamó la atención de sus seguidores luego de contar que sufrió un inesperado accidente dental mientras celebraba la captura de Nicolás Maduro. El momento, que empezó con alegría y emoción, terminó con un pequeño susto que ella misma decidió contar sin filtros.

Natalia Segura 'pierde' diente tras captura de Nicolás Maduro

Natalia Segura, esposa del exchico reality Ignacio Baladán, mostró en una historia en Instagram que parte de una carilla dental se le rompió en plena celebración por la captura de Nicolás Maduro. Aunque la situación pudo preocuparla, Natalia optó por tomárselo con humor y seguir enfocada en lo que consideró una noticia importante.

"¡Capturaron a Maduro! Venezuela es libre", decía la influencer echada en su cama mientras su bebé caminaba hacia ella. El video también lo compartió por TikTok.

@la_seguraa Hoy me siento Venezolana chama 🇻🇪🤣❤️ #fyp #lasegura #venezuela🇻🇪 #venezuelalibre ♬ Smooth Strut (Syn) - Ah2

En su siguiente historia celebraba la noticia. De pronto, publicó una imagen que sorprendió a sus seguidores. Según contó la influencer, había perdido parte de su carilla dental, lo que dejó un espacio visible en uno de sus dientes. 

"Pero si íbamos tan bien con lo de Maduro (y la clínica está cerrada hasta el lunes)", escribió Natalia acompañando su mensaje con una imagen sin parte de su diente.

La creadora de contenido explicó además que no podía solucionar el problema de inmediato, ya que la clínica dental donde suele atenderse recién abriría el lunes. Aun así, dejó claro que el percance no opacó su alegría ni su emoción por lo que estaba pasando.

'La Segura' decide no responder sobre el incidente

Tras su publicación, los comentarios no tardaron en aparecer. Ante las preguntas de sus fans sobre cómo ocurrió exactamente el accidente, La Segura prefirió no entrar en detalles y restarle importancia. En sus historias dio a entender que, frente a la magnitud de la noticia sobre Venezuela, su problema personal era algo menor.

Más allá del accidente dental, lo que más destacó fue el mensaje final que Natalia compartió. La influencer expresó su cercanía con el pueblo venezolano y dejó claro que su emoción iba más allá de lo personal. 

"Amigas les quería responder todas las preguntas hoy, pero creo que lo que menos importa hoy es mi vida. HOY ME SIENTO VENEZOLANA CHAMA", escribió.

Con esas palabras, la esposa de Ignacio Baladán mostró su solidaridad y empatía con miles de personas que celebraron la noticia desde distintos países. Para ella, el pequeño susto con su diente quedó en segundo plano frente a lo que considera un momento importante para Venezuela.

En conclusión, Natalia Segura reveló a través de sus redes sociales que sufrió la ruptura de parte de su diente mientras reaccionaba a la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro. La influencer explicó que no pudo atender el incidente de inmediato debido al cierre de la clínica dental y compartió lo ocurrido mediante historias en Instagram.

