Samahara Lobatón revela si retomó su relación con Youna: "Soy su alegría, hay cariño"

Hace unos días, Samahara Lobatón se encuentra en Estados Unidos junto a Youna realizando transmisiones en vivo donde coquetean y se besan a pedido del público. Es así como tuvieron una conversación en vivo con Magaly donde contaron sobre todo.
¿Retomaron su relación amorosa?
En el programa 'Magaly TV: La Firme', Samahara Lobatón y Youna se unieron en una videollamada con la conductora de TV. Tras los constantes coqueteos y besos, la 'urraca' fue muy clara y le preguntó sobre una posible reconciliación.
"No es que tenga una relación con Youna o que esté tapando un vaso con otro vaso, siento que no sería lo más sano para mí. Debo tomarme el tiempo para poder sanar todo lo que he vivido. No hay sentimientos de que 'sí vamos a volver', sabemos que eso no va a pasar ni ahora, ni mañana porque por algo terminamos nuestra relación", expresó.
Youna afirma que Samahara le da alegría
Así mismo, el mismo joven revela que sería cierto lo que menciona la madre de su hija. Además, señala que la visita de ella a Estados Unidos mientras él está delicado de salud, le está ayudando mucho a olvidar por un momento su enfermedad.
"No sé si estoy apoyando a Samahara con el tema que ha pasado, espero que sí, pero que ella venga aquí, que hayamos paseado con mi hija, que esté compartiendo conmigo es un apoyo muy grande para mí. Me siento triste porque se tiene que ir, he pasado momentos difíciles en el hospital quería salir a disfrutar, ella decidió venir con mi hija", declaró.
El joven Youna comenta que a pesar de que su enfermedad siga avanzando, no tiene restricciones de su doctor para que siga viviendo su vida en temas de comida o bebida. Por ello, trata de disfrutar el hoy por temor a que no pueda hacerlo más adelante.
"Necesito alegría en mi vida, olvidarme de esa enfermedad que tengo y seguir porque no tengo restricciones de comida, no tengo restricciones de bebida, pero tengo una enfermedad que está avanzando", menciona Youna, y Samahara agrega: "Yo soy su pastilla de alegría, no creo que estoy jugando con fuego. Hay cariño, lo quiero muchísimo, somos buenos amigos, no buena pareja".
De esta manera, Samahara Lobatón y Youna niegan que puedan retomar una relación amorosa actualmente, ya que ambos tienen muchas cosas por sanar todavía. Afirman ser muy buenos amigos y que se están apoyando mutuamente en los difíciles momentos que están pasando.