Hijo del líder de Los Mirlos es acusado por la madre de su niño: "Tengo que estar mendigándole por alimentos"

Los Mirlos es una exitosa agrupación de cumbia amazónica que ha dejado en alto al Perú a nivel internacional. Lamentablemente, una acusación contra el hijo del dueño ha causando controversia, ya que su expareja y madre de un pequeño de 5 años lo ha demandado por pensión de alimentos.

Demandan al hijo del líder de Los Mirlos

Joselyn Bender tuvo una entrevista con el programa 'Amor y Fuego' donde ha señalado que el hijo del dueño de Los Mirlos se habría desentendido de su menor niño de 5 años. Además, señala que ha pedido un aumento de pensión por alimentos, debido al bajo monto que le pasa.

"Tengo que estar mendigándole por el tema de alimentos, me pasa 500 soles porque él alega que gana 2000, pero no es la realidad porque el juez lo ha mandado a investigar. Él se da la gran vida, para viajando por todo el mundo y no solo por trabajo, sino también con su familia", expresó.

Ante esto, Jorge Luis Rodríguez ha salido a declarar y niega que se haya despreocupado por aquel niño. Incluso, señala que entrega dinero según dicta la ley tras una conciliación en el pasado.

"Hay una demanda que está en proceso judicial, es algo que no me puedo pronunciar. Tengo una conciliación con ella, le doy dinero de acuerdo a ley, eso es algo judicializado. Dentro de mis posibilidad que tengo de darle, se lo doy y así ha sido siempre", aclaró.

Sale a defenderse

Ante las acusaciones de no visitar a su menor hijo, Jorge Luis Rodríguez afirmó que anda ocupado con su trabajo, pero que ha apoyado al menor en algunos gastos que ha pedido su expareja.

"Por lo que estoy trabajando, los viajes, grabando, siempre que he podido apoyarlo económicamente lo he hecho, espero salir de esta situación judicial. Yo estoy presente con las cosas que le faltan para sus cosas de sus dientes que estuvo mal, también un tratamiento, son varias cosas", declaró.

La joven señala que trató de comunicarse con el líder de Los Mirlos para recibir su apoyo, pero que fue bloqueada. Aunque en la entrevista, el dueño del grupo afirma que son cercanos con su nieto y con más familiares.

De esta manera, la joven Joselyn Bender ha señalado que ha demando al hijo del líder Los Mirlos para que aumente la pensión de alimentos de su menor hijo y sobre el tema de visitas.