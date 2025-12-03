Abogado de Samahara Lobatón y Bryan Torres reveló detalles de su conciliación: "La tenencia es de la madre"

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres generó un intenso debate en redes y en los programas de espectáculos. Ambos anunciaron el fin de su relación el 1 de diciembre y, casi de inmediato, acudieron juntos a un centro de conciliación. La rapidez del trámite despertó especulaciones, y su abogado, Wilmer Arica, explicó los detalles del proceso y por qué se resolvió en tiempo récord.

El abogado de ambos rompe su silencio

Wilmer Arica, representante legal tanto de Samahara como de Bryan, brindó una entrevista a 'América Hoy'. Allí reveló cómo se concretó una conciliación tan acelerada tras el anuncio de la ruptura. El abogado resaltó que el trámite fluyó sin complicaciones porque ambos decidieron priorizar a sus hijos.

"De hecho no ha sido complicado si se va a priorizar lo que es el interés superior del niño. Ambos son padres de unos menores, por lo que se les ha dado una asesoría para que lleguen a un buen puerto", explicó.

Arica destacó que, a diferencia de otros procesos donde una de las partes recibe una invitación para conciliar, esta vez la pareja asistió de manera conjunta. Según señaló, ese gesto evidenció disposición y acuerdo desde el inicio.

"Esta es una conciliación que ambas partes han ido de manera conjunta, a diferencia de otras que es con invitación, pero ha sido de manera conjunta porque había acuerdo y buena voluntad de priorizar a los niños", indicó el abogado.

Cuando le preguntaron si esta conciliación implicaba que la relación ya estaba totalmente finalizada, Arica evitó pronunciarse sobre la vida sentimental de sus clientes. Recalcó que ese aspecto no forma parte de sus competencias profesionales.

"Lo que he dejado establecido es que se tiene que tener una conciliación de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El tema de la separación sí no me compete", afirmó.

@rkt696 Abogado de Samahara Lobatón y Bryan Torres revela detalles de la conciliación. ♬ sonido original - rkt696

¿Cómo quedó la tenencia, las visitas y la pensión?

Durante la conversación, el abogado también detalló que los acuerdos alcanzados y formalizados ante notaría se han realizado en las últimas horas y no días previos. Asimismo, recalcó que, la tenencia de los menores quedó a cargo de Samahara Lobatón, según confirmó Arica.

"Los acuerdos que se han llegado es la tenencia, que ha sido otorgada a la madre, la señora Samahara, una tenencia exclusiva, un régimen de visitas y una pensión de alimentos a favor de los menores. Los tres puntos han quedado establecidos en un acta notarial", precisó.

Ante la consulta de Ethel Pozo sobre si Bryan contará con un régimen de visitas libre, el abogado aclaró que ese tipo de acuerdos siempre debe seguir un calendario definido. Por ello, ambas partes establecieron fechas exactas para evitar confusiones o conflictos posteriores.

"Todo régimen de visita tiene que fijarse y establecerse fecha, no puede establecerse uno abierto, por lo que hay fechas establecidas por ambas partes", señaló.

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, aunque mediática, parece haber tomado un rumbo ordenado y con enfoque en el bienestar de sus hijos. La rápida conciliación, según su abogado, fue posible gracias a la disposición mutua y a la asesoría legal.