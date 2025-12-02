Tilsa Lozano no cree que Samahara Lobatón terminó con Bryan Torres: "Digna hija de su madre"

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su romance con una separación inmediata. Ante esto, Tilsa Lozano pone en duda y desliza la posibilidad de que todo sea un show, afirmando que seguiría los pasos de su madre Melissa Klug.

Tilsa Lozano no le cree a Bryan Torres

En el programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano habló sobre la reciente separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, ya que emitieron sus comunicados de manera inmediata, así como el retiro de las cosas del cantante de salsa de la casa de la influencer.

Como se recuerda, Melissa Klug también está en cierta polémica tras el ampay de Jesús Barco y que aún estaría viendo la posibilidad de reconciliarse, presentándose en varios programas siendo señalada de facturar con su problema. Ante esto, Tilsa Lozano señala que Samahara solo estaría haciendo lo mismo que su madre para facturar.

"Yo soy madre también, también me he separo, también me he separado. Que tú digas que estés reconstruyendo tu vida, no lo haces en 5 segundos. Un comunicado toma meses, semanas, conversaciones y después lo mandas. Esto es realmente, con todo el cariño que le tengo a Melissa Klug, digna hija de su madre", expresó.

Para Tilsa Lozano, rehacer su vida tras separarse del padre de tus hijos tomaría más tiempo para recuperarse y lanzar un comunicado. Por ello, le resulta extraño lo rápido que ha ocurrido todo ante los medios.

¿Qué dijo Samahara?

A través de su historia de Instagram, Samahara Lobatón decidió publicar un comunicado para anunciar que terminó con el padre de sus dos últimos hijos. hace unos días, celebraron el primer año de su hija y dio a luz hace unos meses a su segundo hijo, luciendo felices, pero todo llegó a su fin.

"Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", expresó.

De esta manera, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa por medio de sus redes sociales con comunicados sin dar una razón concreta de su separación. Por ello, Tilsa Lozano opina que todo se trataría de un show donde la influencer seguiría los pasos a Melissa Klug.