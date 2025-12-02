RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No se callará!

Bryan Torres pide a Samahara Lobatón muestre pruebas de supuesta infidelidad: "Que lo demuestre"

Tras la supuesta infidelidad que Samahara Lobatón deslizó sobre Bryan Torres, el salsero no dudó en exigir que muestre las pruebas de su falta de respeto.

Bryan Torres pide a Samahara Lobatón muestre pruebas de supuesta infidelidad
Bryan Torres pide a Samahara Lobatón muestre pruebas de supuesta infidelidad (Composición Karibeña)
02/12/2025

Hace un día, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa por medio de comunicados en sus redes sociales. Aunque la hija de Klug expresó por una supuesta infidelidad, el salsero la desmiente y le exige las pruebas de sus declaraciones. 

Bryan Torres exige pruebas a Samahara

Luego de retirar sus cosas en bolsas negras de la casa que compartía con Samahara Lobatón, Bryan Torres decidió declarar ante la prensa de 'Amor y Fuego'. El joven cantante recalcó lo que dijo en su comunicado, señalando que fue su decisión dar por terminada su relación con la influencer y que es más padre que pareja. 

"Es un tema con mis hijos y es para mí, mi prioridad. Mi prioridad siempre ha sido mi familia y mis hijos. Yo lo he tomado (la decisión de separarse), yo decidí irme porque mis hijas comenzando por la mayor, y las demás son mi prioridad. Uno siempre tiene que ser más padre que pareja", expresó ante las cámaras. 

Luego, le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de dejó entrever la hija de Melissa Klug en su comunicado y se habla de unos posibles videos, ante esto Bryan Torres señaló que está tranquilo porque no cometió infidelidad. 

"Que lo demuestre ella pues ¿Me entiendes? Ella tiene que demostrar, va a tener que probarlo ahora porque si tú ves o no sé lo que sea, tienes que salir con pruebas, con fechas y todo. Yo hoy en día estoy tranquilo, créeme. Si me estoy yendo es por un tema de mis hijas, nada más. Ya hablé, no puedo seguir exponiendo a mis hijos", dijo. 

Evelyn Vela cree que Melissa Klug se parece a Yahaira tras sus retoquitos: "De repente es su referencia"
Lee también

Evelyn Vela cree que Melissa Klug se parece a Yahaira tras sus retoquitos: "De repente es su referencia"

¿Qué dijo Samahara?

A través de su historia de Instagram, Samahara Lobatón decidió publicar un comunicado para anunciar que terminó con el padre de sus dos últimos hijos. hace unos días, celebraron el primer año de su hija y dio a luz hace unos meses a su segundo hijo, luciendo felices, pero todo llegó a su fin. 

"Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", expresó. 

Yahaira Plasencia revela que coincidió con la 'Foquita' en el aeropuerto y la gente gritó: "Ahí está tu Farfán"
Lee también

Yahaira Plasencia revela que coincidió con la 'Foquita' en el aeropuerto y la gente gritó: "Ahí está tu Farfán"

De esta manera, Samahara Lobatón deslizó que Bryan Torres le faltó el respeto con una supuesta infidelidad debido a sus errores previos a inicios del año. Ahora, el cantante de salsa le exige que muestre las pruebas de ello y señala que se fue por un tema familiar que involucra a su hija. 

Temas relacionados Bryan Torres infidelidad Pruebas Samahara Lobaton separación

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

últimas noticias
Karibeña