Evelyn Vela cree que Melissa Klug se parece a Yahaira tras sus retoquitos: "De repente es su referencia"

Tras ver los retoquitos que se realizó Melissa Klug, Evelyn Vela compara a su examiga con la cantante Yahaira Plasencia y cree que se quiere parecer a la ex de Farfán.

Evelyn Vela cree que Melissa Klug se parece a Yahaira tras sus retoquitos
Evelyn Vela cree que Melissa Klug se parece a Yahaira tras sus retoquitos (Composición Karibeña)
02/12/2025

Como se recuerda, Evelyn Vela dejó de ser la amiga íntima de Melissa Klug desde hace meses y ahora, suele comentar sobre su vida. En una entrevista, le preguntaron sobre sus recientes retoques estéticos y señaló que estaría tratando de parecerse a Yahaira Plasencia

¿Melissa Klug se parece a Yahaira?

Por medio de una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', Evelyn Vela no dudó en opinar todo sobre Melissa Klug, sin pelos en la lengua. La empresaria fue consultada sobre los recientes cambios estéticos a lo que se ha sometido la ex de Jefferson Farfán. 

"Me mandaron una foto el otro día por el pelo. Sí, pero justo me han enseñado un videito, yo pensé que tenía unos chicles ahí porque parece que se ha cambiado la carilla, se le ve no sé", expresa la empresaria al ver la foto de Klug en las redes sociales. 

Además, también comentó con la periodista de su cierto parecido con la cantante Yahaira Plasencia. Recordemos que Melissa tiene una mala relación con la salsera por Jefferson Farfán, y ahora, Evelyn cree que se quiere parecer a ella. 

"Ha llevado su foto y ha dicho 'quiero que me operen así' (Quiero quedar igual a la Yaha) De repente es su referencia", declaró ante el medio de televisión con una gran sonrisa en su rostro. 

Evelyn Vela sobre separación de Klug con Jesús Barco

En otro momento, Evelyn Vela también habló sobre el chape que se dio Melissa Klug y Jesús Barco en el programa 'Esta Noche', donde señalaron que no se han reconciliado por completo. Para la empresaria, cree que estos jueguitos serían cosas de jóvenes y no de una señora como Klug. 

"Ya estamos viejos para esos jueguitos del si y no, esas cosas", contó. 

Además, también habló sobre el pelotero Jesús Barco sobre su relación con la madre de Samahara Lobatón, señalando que tienen mucha diferencia de edades y sería muy complicados que se mantengan compaginados. 

"Él es jovencito, tiene un montón de años por recorrer. Hay que ser sinceros, los colágenos son para un ratito nada más, pero no para una relación seria", añadió a la entrevista. 

De esta manera, Evelyn Vela comentó fuertemente contra Melissa Klug y su supuesta reconciliación con Jesús Barco. Además, habló de sus recientes retoquitos estéticos, donde señala que tiene un parecido muy cercano a Yahaira Plasencia, creyendo que quiere parecerse a la ex de Farfán. 

