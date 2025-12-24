Hija de Mauricio Diez Canseco elogia a Aixa Sosa, la nueva novia de su papá: "Es una chica pura"

Camila Diez Canseco, hija del empresario Mauricio Diez Canseco, habló por primera vez sobre la relación de su padre con la modelo argentina Aixa Sosa y sorprendió al llenarla de elogios. La joven empresaria aseguró que desde el primer día tuvo buena conexión con la novia del popular "Pizzero" y la considera una gran persona.

Hija de Mauricio Diez Canseco aprueba a Aixa Sosa

La hija del empresario Mauricio Diez Canseco, Camila Diez Canseco, sorprendió al hablar sobre la relación de su padre con la modelo argentina Aixa Sosa. La joven no solo aprobó el romance, sino que además aseguró que siente una conexión muy especial con la pareja del conocido "Pizzero".

Camila, quien trabaja junto a su padre en el grupo empresarial Rústica, contó que desde que conoció a Aixa, sintió buena vibra y una relación sincera. Según la joven, la modelo se ganó su cariño desde el primer día.

"Re bien, no es que escúchame, soy muy parecida con Aixa en varias cosas, nos llevamos súper bien desde el día uno, conecté con ella y la sentí como una amiga", comentó Camila con una sonrisa para "Magaly TV La Firme".

La hija del empresario también destacó la forma en que Aixa se ha integrado a la familia. Enfatizó el cariño que la modelo demuestra hacia los niños.

"De verdad que Aixa y yo nos llevamos súper bien. Es una chica pura. Aixa le encantan los niños. Yo creo que por eso se lleva bien con nosotros. Somos como unos niños al final de cuentas, incluyéndote, papá", dijo divertida durante la entrevista.

Además, la joven señaló que su familia mantiene una relación muy unida. Confesó que se reúnen constantemente para compartir momentos especiales.

"Nosotros siempre nos juntamos en la semana, aunque sea uno o dos días, siempre estamos conectados. Eso es lo bueno", explicó la única hija mujer del empresario, quien tiene ocho hijos en total.

Aixa Sosa feliz con la familia Diez Canseco

Por su parte, Aixa Sosa también se mostró muy agradecida con el cariño que ha recibido por parte de la familia de Mauricio. Durante una reunión navideña, la modelo argentina habló con ternura sobre Doménico, el hijo del empresario con Dailyn Curbelo, a quien llamó su "sobrinito". Aseguró que tiene una relación de respeto con todos los hijos de su pareja y que incluso Dailyn la conoce y confía en ella.

"Todavía no, pero sí estoy encariñada con mi sobrinito. Quiero que lo vean acá", dijo Aixa, mientras mostraba al pequeño. "Yo le digo mi sobrinito. Claro, su mamá es Dailyn y yo soy su tía. Estoy muy contenta del respeto que tengo de parte de todos los hijos de Mauricio, pero estamos muy felices, estoy muy feliz con mi sobrinito Doménico, que es precioso", expresó.

Cuando le preguntaron si planea darle un hijo al empresario, Aixa no cerró del todo la posibilidad, aunque aclaró que no está en sus planes por ahora. Mauricio, siempre bromista, no se quedó atrás y lanzó una frase que causó risas.

"Te dan ganas de darle el noveno hijo a Mauricio entonces", preguntó el reportero. "No, todavía no", respondió Aixa. "Yo tengo, tú sabes, están ahí esperando, esperando el día mágico", dijo el popular "Pizzero".

En conclusión, la buena relación entre Camila, hija de Mauricio Diez Canseco, y Aixa Sosa demuestra que la familia del "Pizzero" vive una etapa tranquila y unida. Sin celos ni tensiones, la hija del empresario dejó claro que apoya completamente la relación de su padre.