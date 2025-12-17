Laura Spoya: compañeros la encararon por registrar nombre con José Zafra y abandonaron podcast

Laura Spoya rompió su silencio en pleno programa tras la revelación de Magaly Medina sobre el registro del nombre del podcast 'La Manada' ante Indecopi. Según lo expuesto en televisión, la marca figura inscrita a nombre de la ex Miss Perú y del empresario José Zafra, conocido por su vínculo con la organización de eventos como Cochinola.

¿Compañeros de Laura Spoya molestos con la modelo?

Durante la transmisión, Mario Irivarren, Gerardo Pe y otros integrantes del programa encararon a la también influencer en vivo para pedirle explicaciones sobre esta llamativa decisión.

Incluso, el productor Abneer Robles cuestionó directamente el registro, recordando que, en un inicio, se había planteado que la marca quedara únicamente a nombre de la conductora. "¿Cómo que el nombre de 'La Manada', que yo te dije que lo patentes porque eras la única que tenía tiempo para hacerlo, ahora está a nombre tuyo y de José Zafra?", expresó.

Ante ello, Laura Spoya defendió su postura y manifestó su molestia por las dudas surgidas a raíz de esta revelación. "A mí me molesta la falta de credibilidad y confianza hacia mí", señaló la conductora, quien explicó que el registro del nombre se realizó como una medida preventiva, luego de perder el registro legal de 'Good Time'.

En ese contexto, la exreina de belleza detalló que recurrió a José Zafra debido a la rapidez y experiencia de su equipo legal. "Yo no iba a permitir que nuevamente alguien me robara el nombre. Entonces, rápidamente tuve que tomar acciones pensadas en el futuro", indicó.

Compañeros de Laura Spoya se retiraron del set por varios segundos

Asimismo, la también madre de familia y empresaria precisó que solicitó el registro de dos nombres: 'La Manada' y 'Siempre la cagamos', con el fin de proteger los proyectos del equipo.

Laura Spoya se quedó sola en el set: todo se trató de una broma

El momento también estuvo marcado por el tono distendido del programa. A manera de broma, Mario Irivarren, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani se levantaron de la mesa y se retiraron momentáneamente del set, seguidos incluso por el productor Abneer Robles, lo que generó risas entre los presentes.

Finalmente, los integrantes del podcast aclararon que estaban al tanto del proceso de registro y descartaron cualquier conflicto interno. "A estas alturas, ¿de verdad se están creyendo todo?", comentó Gerardo Pe entre risas, dejando en claro que 'La Manada' continúa con normalidad.

En resumen, en el último podcast de Laura Spoya, sus compañeros le jugaron una broma: la de dejarla sola por supuestamente haber registrado 'La Manada' sin su consentimien