María Pía Copello preparó pavo navideño con receta de Magaly Medina: este fue el resultado

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al recrear uno de los episodios culinarios más recordados de la farándula peruana: la popular receta navideña de Magaly Medina. La conductora decidió asumir el reto y presentar su propia versión, apostando por un formato cargado de humor, espontaneidad y cercanía con su audiencia, lo que rápidamente generó gran repercusión en redes sociales.

María Pía Copello compartió la receta del famoso pavo navideño de Magaly

A través de un video que no tardó en volverse viral, María Pía documentó cada etapa de la preparación, desde el aderezo hasta el horneado del pavo. La propuesta no solo despertó curiosidad entre sus seguidores, sino que también reavivó la polémica que, años atrás, se originó en torno a la receta original difundida por Magaly Medina, la cual se convirtió en un clásico de las celebraciones navideñas, aunque no siempre con resultados exitosos para quienes intentaron replicarla.

Lejos de una técnica profesional, Copello optó por una preparación relajada y entretenida, aclarando que no tuvo acceso al video original y que improvisó con los ingredientes que recordaba. Entre ellos mencionó ajo, mostaza, sal con especias, pimienta, aceite y verduras, todo acompañado de comentarios jocosos que hicieron más dinámica la experiencia culinaria.

Durante el proceso, la conductora no dudó en lanzar frases que generaron risas y complicidad con su público. "Esto es por ti", dijo en referencia a Magaly Medina, para luego añadir: "El alumno, a veces, supera al maestro", reforzando el tono humorístico del video y elevando la expectativa sobre el resultado final.

María Pía Copello y su felicidad por el resultado

El momento decisivo llegó al probar el pavo ya cocido. Con evidente satisfacción, María Pía Copello aseguró que el resultado fue un éxito, afirmando: "Me quedó igualito que el de mi amiga". Sus declaraciones fueron respaldadas por una ola de comentarios positivos de sus seguidores, quienes celebraron el resultado, realizaron comparaciones y destacaron el carisma de la conductora.

Por su parte, Magaly Medina ha reiterado en distintas ocasiones que no volverá a mostrar públicamente su receta, señalando que prefiere optar por nuevas alternativas para las fiestas de fin de año. La conductora explicó que busca evitar críticas innecesarias, aunque defendió su técnica culinaria y resaltó la calidad de sus preparaciones navideñas, manteniendo firme su postura frente a la controversia.

En resumen, María Pía Copello se animó a experimentar con la famosa receta de Magaly Medina para hacer el tradicional pavo navideño y vaya que le quedó espectacular, según detalló la también madre de familia.