María Copello muy emocionada al escuchar carta que le dedicó a su hija 'Catita': "Eres una niña increíble"

María Pía Copello vivió un momento profundamente emotivo al escuchar a su hija Catalina leer una carta cargada de amor y mensajes significativos, escrita especialmente por ella y su esposo, el empresario Samuel Dyer. El episodio marcó un hito especial para la familia y dejó en evidencia el fuerte vínculo que los une.

La famosa conductora de TV no pudo ocultar su emoción al darse cuenta de que su hija está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida escolar, un cambio que simboliza el crecimiento y la madurez de la menor. El mensaje, preparado con anticipación, reflejó sentimientos profundos y provocó que estuviera al borde de las lágrimas.

"Queremos que sepas que para nosotros eres una niña increíble, muy responsable y dedicada. Y siempre buscas ser la mejor. Nos encanta ver cómo te propones retos y los cumples con disciplina y muchas ganas", se escuchó leer a Catalina en un fragmento de la carta.

María Pía Copello y Catalina: un momento familiar que conmovió a sus seguidores

El emotivo episodio fue compartido por María Pía Copello en su cuenta oficial de TikTok, donde rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios positivos. Sus seguidores destacaron la sensibilidad del momento y el ejemplo de amor y comunicación familiar que se reflejó en el video.

Catalina se emocionó por la carta de su madre María Pía Copello

La conductora explicó que la lectura de la carta fue una dinámica solicitada por el colegio de su hija, donde los padres debían escribir un mensaje dirigido a sus hijos, el cual luego sería leído por ellos mismos. El instante quedó registrado en un video en el que madre e hija aparecen sentadas sobre la cama, mientras Catalina leyó en voz alta las palabras que sus padres le dedicaron con cariño.

María Pía Copello orgullosa por el crecimiento de su hija

En la carta, María Pía Copello y Samuel Dyer resaltaron las cualidades de Catalina, describiéndola como una niña responsable, educada y alegre. También destacaron su entusiasmo y su espíritu emprendedor, ya que la menor incluso cuenta con un pequeño negocio propio.

Mientras su hija leía, el rostro de la conductora reflejaba orgullo y una felicidad absoluta. Al finalizar, ambas se fundieron en un tierno abrazo que terminó de emocionar a los usuarios en redes sociales.

En resumen, María Pía Copello protagonizó un emotivo e inolvidable momento familiar con su pequeña engreída Catalina, a quien le escribió una carta como parte de una dinámica de su colegio.