'Timoteo' reveló lo incómodo que fue trabajar con María Pía tras salida de Karina: "Una etapa desgastante"

Hace unas horas, María Pía Copello reveló que lanzará un nuevo canal de YouTube donde estará al lado de Karina Rivera. Ante este reencuentro, el recordado 'Timoteo' contó la experiencia que tuvo con ambas conductores en el programa de niños.

'Timoteo' habría callado por miedo

En el podcast donde participa Ricardo Bonilla, quien interpretó por muchos años a 'Timoteo' en TV, se juntó con Karina Rivera hace varios días atrás. Es ahí donde ambos conversaron sobre su rápida salida del programa, donde supuestamente saldría solo por su embarazo, pero ya no regresó.

"Tras la salida de Karina, aprendí cuánto puede pesar una decisión tomada desde el miedo. Callé cuando debí hablar, y esa inmadurez terminó hiriendo a una de las personas que más valoraba. Necesitaba proteger mi trabajo y a mi familia, pero con el tiempo comprendí que el silencio también tiene consecuencias", expresó.

¿No se llevaba bien con María Pía?

Luego, el artista comentó en su publicación en redes que tras el ingreso de María Pía Copello, la química entre ellos no funcionó y que además, tenían muchas tensiones detrás de cámara que no fue mostrado al público.

"Los años que siguieron no fueron fáciles. Trabajar junto a María Pía significó convivir con tensiones constantes, diferencias de carácter y un ambiente que nunca terminó de sentirse cómodo. En pantalla todo parecía funcionar, pero por dentro fue una etapa desgastante, marcada por esfuerzos, incomodidades y el intento diario de mantener la estabilidad", agregó.

Aunque, 'Timoteo' deja en claro que no trata de culpar a nadie, pero que aquella etapa fue un momento complicado que calló para continuar con su trabajo por miedo a perderlo. Aunque, no pudo cuidar aquel vinculo que apreciaba, que era con la animadora Karina Rivera.

"No cuento esto para culpar a nadie, sino para mostrar que después de la salida de Karina las cosas no fueron tan bonitas como parecían. Fue un periodo duro que me enseñó, a la fuerza, el valor de la lealtad, la madurez y la importancia de cuidar los vínculos que realmente importan", expresó finalmente en su publicación.

De esta manera, el popular personaje de 'Timoteo' que estuvo en televisión reveló que calló tras la salida de Karina Rivera y el ingreso de María Pía Copello por miedo a perder su trabajo. Ahora, ambas animadores se unen en el canal de YouTube, un hecho que nunca pasó en televisión, pero pasará en el streaming.