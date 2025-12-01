RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Melissa Klug se sincera sobre relación con Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez: "Trabajo es trabajo"

Melissa Klug sorprendió con su respuesta al contar cuál es su relación con Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez, quienes han sido cercanas a su ex Jefferson Farfán.

Melissa Klug habla sobre su relación con Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez. (Composición Karibeña)
01/12/2025

Melissa Klug rompió su silencio y habló sobre su actual relación con Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez, dos mujeres que también han sido parte de la vida de su expareja, Jefferson Farfán. En una entrevista en "Esta noche", la popular "Blanca de Chucuito" aclaró si tiene algún problema con ellas.

Melissa Klug aclara cómo se lleva con Xiomy y Darinka

La empresaria Melissa Klug se refirió por primera vez a Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez, dos mujeres muy cercanas a su expareja Jefferson Farfán. Lejos de entrar en polémicas, la popular "Blanca de Chucuito" dejó claro que no tiene ningún tipo de problema con ellas y que lo más importante para ella es mantener una buena convivencia por el bienestar de sus hijos.

Durante su paso por el programa de la Chola Chabuca, "Esta noche", Melissa fue consultada sobre Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista, y sorprendió con su respuesta madura y sin rastro de incomodidad.

"No tengo ningún problema. Mis hijos la conocen y yo no tengo ningún problema con ella. No la conozco", dijo con tranquilidad.

La chalaca explicó que su hijo mayor ya ha compartido momentos con Xiomy, incluso durante el cumpleaños de su papá en Miami, una reunión que incluyó un paseo en yate y que, según muchos, fue la ocasión en que "la Foquita" presentó oficialmente a su pareja ante parte de su familia.

"Mi hijo mayor, por su cumpleaños, de su papá viaja", aclaró Melissa, confirmando que su hijo mantiene buena relación con el entorno de su padre.

@chismosos.millenials #melissaklug #darinkaramirez #xiomykanashiro #estanoche #chismososmillenials ♬ sonido original - Chismosos millenials

Melissa también habló sobre Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. Destacó que tuvo una impresión muy positiva cuando coincidieron en un proyecto laboral.

"La conocí por trabajo. Lo propusieron y trabajo es trabajo, ella está también trabajando. Me cayó super bien, la verdad, desde el primer momento en que conversamos. Tiene una niña que es hermana de mis hijos. Todo bien con ella", expresó la empresaria.

Melissa prioriza la paz y la madurez

Como se recuerda, meses atrás, Darinka Ramírez tuvo un desacuerdo público con Farfán tras no poder comunicarse con su abogada para tramitar el permiso que le permitiera viajar con su hija a Colombia. Sin embargo, Melissa decidió no involucrarse en esos conflictos y centrarse en su propio bienestar y el de sus hijos.

Lejos de los escándalos, la ex de "la Foquita" mostró una actitud madura y profesional. Según dijo, su enfoque está en el trabajo y la estabilidad familiar, más allá de los rumores.

En conclusión, Melissa Klug explicó que no tiene ningún conflicto con Xiomy Kanashiro ni con Darinka Ramírez, dejando claro que prefiere la paz y la madurez antes que los enfrentamientos. Su postura demuestra que ha optado por mantener la calma y una convivencia respetuosa por el bienestar de sus hijos. Hoy, la empresaria atraviesa una etapa más serena, enfocada en su trabajo, su familia y en seguir adelante.

