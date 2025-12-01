Melissa Klug revela por qué borró su comunicado de ruptura con Jesús Barco: "¿Qué estás haciendo?"

Melissa Klug abrió su corazón en el programa "Esta Noche" y reveló por qué decidió borrar el comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco. La popular "Blanca de Chucuito" señaló que el futbolista la llamó cuando publicó el mensaje.

Melissa Klug cuenta por qué eliminó su comunicado de ruptura

La empresaria Melissa Klug habló abiertamente sobre el momento en que publicó y luego borró el comunicado donde anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco. En el programa "Esta Noche", la chalaca confesó que tomó la decisión en un momento de enojo, pero el futbolista la llamó de inmediato para pedirle que no actuara impulsivamente.

Melissa recordó que la relación con Jesús estaba pasando por un momento difícil, lleno de silencios y falta de comunicación. Según contó, ambos estaban distantes y eso comenzó a enfriar la relación.

"Cuando yo hago el comunicado de que ya no podía más porque, te digo, eran semanas que no nos hablábamos. Y yo no sabía qué estaba haciendo él, ni él sabía de mí, ni nada. Entonces yo creo que eso lo iba desgastando", comentó.

La empresaria señaló que el distanciamiento, sumado al ampay de Jesús Barco, la motivó a subir el comunicado. Sin embargo, lo borró minutos después tras la llamada del futbolista.

"Entonces subo el comunicado y él mismo ahí me llama y me dice: '¿Qué estás haciendo? Hay que conversar, no actúes, no seas impulsiva y no te precipites. Yo voy a llegar a Lima en cualquier momento o vente para poder conversar'", contó Melissa.

@ameg_pe 01.12.25 | Melissa Klug revela por qué borró su comunicado de ruptura con Jesús Barco. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La empresaria explicó que decidió eliminar la publicación porque entendió que no era momento de tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, admitió que se sentía decepcionada por algunas actitudes del deportista.

"Lo que hizo está mal. Fue una falta de respeto. Si bien es cierto, lo hizo públicamente. A mí me ha pedido disculpas por interno, pero al tiempo. Veremos", expresó con sinceridad.

Jesús Barco se presentó en vivo para disculparse

El programa dio un giro inesperado cuando Jesús Barco apareció en el set de televisión. El futbolista llegó dispuesto a pedir perdón públicamente y dejar en claro que aún ama a Melissa.

"Han venido pasando cosas que le han quitado tranquilidad a ella y a mi hija y su entorno familiar también. Y yo creo que no hay nada mejor que estar esta noche con ella para expresarle un poco lo que yo siento hacia ella, hacia mi hija, hacia mi familia. Y como te digo, aceptar las cosas que han pasado también, ¿no?", dijo el jugador.

Barco aseguró que asume las consecuencias de sus errores y que lo único que busca ahora es enmendar lo que hizo mal. Incluso, cuando la Chola Chabuca le preguntó si seguía pensando en casarse con Melissa, él no dudó en decir que sí.

"Aprovechar este momento también y decirle a ella y pedirle disculpas por la mala decisión que tomé. Porque es muy fácil poner excusas o querer dar mil explicaciones, cuando lo primero que se tiene que hacer es aceptar tu error y el malestar que ocasionaste", señaló con arrepentimiento. "(¿Vas a insistir en casarse con Melissa Klug?) Sí, yo creo que eso nunca ha estado en duda", dijo.

Las palabras de Jesús lograron emocionar a Melissa, quien reconoció que aún existen sentimientos entre ellos y que su principal deseo es sanar las heridas antes de pensar en lo que pueda venir. La empresaria señaló que no busca forzar una reconciliación, sino permitir que las cosas fluyan y se den de manera natural, priorizando la calma y el entendimiento.

Ante la emoción del momento, la Chola Chabuca les hizo jugar un juego. Finalmente, Melissa y Jesús se dieron un beso en pleno programa, confirmando así que el amor entre ellos todavía sigue vivo.

En conclusión, Melissa Klug explicó que su decisión de borrar el comunicado fue impulsiva y nacida del cansancio emocional que vivía tras semanas de distancia con Jesús Barco. Sin embargo, reconoció que aún existen sentimientos y que no busca apresurar nada. Su encuentro en televisión dejó ver que, pese a los errores y el desgaste, todavía hay un lazo fuerte entre ambos.