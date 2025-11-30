Melissa Klug aclara video donde aparece llorando junto a Jesús Barco y sus hijas: "Es por mi abuelita"

Después de varios días de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación, Melissa Klug reapareció en televisión para hablar directamente sobre su situación con Jesús Barco. La empresaria visitó el programa 'Esta Noche' de la 'Chola Chabuca' y abrió una nueva etapa en esta historia mediática al explicar lo que realmente ocurre entre ambos.

Melissa aclara la escena que desató especulaciones

Durante la entrevista, la empresaria fue consultada por las imágenes captadas en el cumpleaños de Samahara Lobatón, donde se le vio en un momento muy cercano a Jesús Barco. En el material, el futbolista aparece sosteniéndole el rostro mientras Melissa llora desconsolada junto a dos de sus hijas. Klug explicó que la escena no tenía relación con su situación sentimental, sino con un recuerdo familiar que la quebró emocionalmente.

"Si ven las tres estábamos llorando es por mi abuelita obviamente. Las tres no nos podíamos ni consolar porque estábamos en llanto y también estaba mi pequeñita. Él trataba de consolar a Melissita y también me agarra y me dice 'ya'", explicó.

La empresaria también expresó su incomodidad por las críticas que recibe cada vez que se le ve cerca de Barco, incluso cuando solo se trata de momentos familiares o actividades relacionadas a su hija menor.

"No entiendo por qué la gente quiere ver que no nos hablemos o que no compartiéramos momentos con nuestra hija, o que vaya a la casa de su mamá a su cumpleaños. No sé qué es lo que le desagrada a las personas de verme que me lleven a comprar las cosas de la bebé", sostuvo con evidente molestia.

La relación con la madre de Jesús Barco

Otro de los temas que generó sorpresa fue su revelación sobre el vínculo que mantiene con Gloria Bozzeta, la madre de Jesús Barco. Al tocar este punto, Melissa mostró un poco de nervios, pero dejó claro que la comunicación entre ambas no se ha roto pese al final de su romance.

"Nosotros conversamos. Todo el tiempo hablamos y tengo una muy buena relación con Gloria. Conversamos de todo, pero más ella se enfoca en su nieta y cómo está", comentó.

Además, Melissa también señaló que su exsuegra nunca ha defendido las acciones equivocadas de su hijo.

"Nunca justifica a su hijo ni defiende las cosas equivocadas que hace", afirmó con firmeza. Luego añadió que, incluso si su relación con Barco termina definitivamente, el cariño de Gloria hacia ella seguirá intacto por el papel que cumple en la vida de Cayetana.

Incluso aseguró que, si su historia con Jesús Barco llegara a cerrarse de forma definitiva, el cariño entre ella y Gloria no desaparecería. Para Melissa, la madre del futbolista se ha convertido en un apoyo importante y en una figura cercana para su hija menor.

La aparición de Melissa Klug aclaró varios puntos que circulaban en redes y mostró una versión más emocional de su dinámica familiar con Jesús Barco. Aunque no confirmó una reconciliación, dejó claro que seguirá priorizando la estabilidad de su hija y que no permitirá que terceros influyan en la forma en que maneja su vida personal.