¡Se viene otro tema! Pamela Franco anuncia nueva colaboración musical con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco es una reconocida artista dentro de la cumbia peruana que viene cautivando al público con varios de sus éxitos. En el 2024, la artista lanzó nuevos temas al lado de Christian Cueva y ahora, anunciaron una cuarta colaboración.

¡Una nueva colaboración musical!

En el video publicado en sus redes sociales, muestra a la cantante Pamela Franco en un estudio de grabación cantando y de repente invita al público a ver el siguiente video de su historia. Entonces, aparece su pareja Christian Cueva en el mismo estudio de grabación cantando de la misma forma luciendo muy feliz.

Es así como anunciaron que la pareja musical está de regreso nuevamente y están grabando su nuevo sencillo. Como se recuerda, el futbolista se lanzó como cantante junto a la artista de cumbia interpretando tres canciones. Ahora, estarían alistando la cuarta colaboración musical que sería lanzado muy pronto.

Sobre Pamela Franco y Cueva

La relación del pelotero Christian Cueva y Pamela Franco ha causado una gran polémica en la farándula, debido a que tuvieron un romance clandestino en el 2018 cuando el 'Aladino' tenía una familia con Pamela López. Después que se separó de la madre de sus hijos en medio de otro problema, decidió iniciar su romance con la cantante de cumbia.

Ahora, la pareja ha cumplido un año de relación sentimental en medio de las polémicas. Además, ambos han lanzado temas musicales juntos como "El Cervecero", "Nos Queremos y qué" y "Hasta el fin del mundo". Durante su noviazgo, se ha rumoreados de posibles distanciamientos debido a que el pelotero está viviendo en Ecuador porque juega en el Emelec, pero lo han desmentido.

Ambos se han mostrado más fuertes que nunca y hace unos días, Cueva celebró su cumpleaños en Ecuador y fuer la cantante de cumbia con la familia de él para celebrarlo por todo lo alto. La joven artista cantó para el 'Aladino' y compartió un video recopilando todos los momentos que pasaron juntos a un año de su relación amorosa con un tierno mensaje.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva ignoran todas las críticas a su relación amorosa por como inició. Aún así mantienen su amor como se debe. Ahora, la pareja ha revelado que está preparando una nueva colaboración musical, esta sería la cuarta canción juntos que viene sacando y muy pronto estarían anunciando la fecha del gran lanzamiento en el género de la cumbia.