¿Cómo reaccionó Nicola Porcella a la pedida de mano de su ex Angie Arizaga?

Cómo se conoce, Nicola Porcella es un peruano que viene ganándose el cariño de miles de mexicanos tras alejarse del Perú. Hace unas horas, Angie Arízaga anunció que se casará con su pareja y así fueron las publicaciones del 'Capi' tras volverse viral la noticia.

¿Qué dijo Nicola Porcella de su ex?

La relación pasada de Angie Arízaga y Nicola Porcella se convirtió en una de las más icónicas de la farándula en el pasado durante un programa reality. Ambos no terminaron bien su relación amorosa y tenían planes diferentes sobre su futuro, cortando así toda comunicación entre ellos.

Aún así cada uno conocía del éxito y vida amorosa del otro por los medios. En una ocasión, el peruano reveló que desea lo mejor a su expareja con el padre de su hijo y que siempre fue una gran persona que se merece ser feliz.

Ahora, Angie Arízaga se acaba de comprometer con su pareja en una pedida de mano en Roma. Por su lado, Nicola Porcella no comento nada sobre su ex, solo atinó a compartir sus propios proyectos personales, a pesar de que el compromiso de la ex chica reality se volvió viral.

"Esto ya empezó. Ahora sí con todo", "Merida allá vamos", fueron los mensajes que publicó en las historias de sus redes sociales.

Las historias de Nicola Porcella

¿Cómo fue la pedida de mano?

A través de las redes sociales, Angie Arizaga ha estado compartiendo algunas fotografías de su viaje a Roma en Italia junto a su pareja y su hijo durante las vacaciones. Aunque hace unas horas, la exchica reality sorprendió al anunciar que se comprometió con Jota Benz.

En las imágenes publicadas en sus redes, se puede ver cómo el chico reality estuvo de rodillas pidiéndose la mano a la influencer, quien se mostró muy feliz. Así mismo, se observó que la pedida de mano se realizó frente al Coliseo de Roma siendo acompañados por una violinista. Esta propuesta de matrimonio sucedió el pasado 30 de diciembre de 2025, antes de la celebración de año nuevo.

"Si Si Si !! Y Mil Veces Si ! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO", expresó.

Maju Mantilla, Alejandra Baigorria, Patricio Parodi, María Pía Copello, Lorelein Palao, Yiddá Eslava, Korina Rivadeneira y muchos artistas más de la farándula no dudaron en desearle los mejores deseos para la feliz pareja.

De esta manera, muchos de los amigos de la pareja Angie Arízaga y Jota, le dejaron lo mejor tras su compromiso. Por su parte, su ex Nicola Porcella ha decidido mantenerse alejado y dar ningún comentario hasta el momento.