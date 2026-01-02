RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INCREÍBLE!

Alejandra Baigorria y Said Palao alarmaron a todos tras incendio en bar de Suiza: ¿Qué pasó?

Alejandra Baigorria y Said Palao se pronunciaron tras el incendio en un bar de Suiza que dejó decenas de víctimas y aclararon cuál fue su situación durante el dramático suceso.

Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza.
Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza. (Composición: La Karibeña)
02/01/2026

Alejandra Baigorria vivió momentos de tensión durante su viaje de fin de año a Suiza junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio, tras reportarse un trágico incendio en el bar Le Constellation. La noticia se difundió a nivel internacional y alarmó a sus seguidores, luego de confirmarse que al menos 40 personas fallecieron en el siniestro ocurrido durante la madrugada, lo que generó que la pareja se pronuncie.

Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su situación tras el incendio en Suiza

Said Palao utilizó su cuenta de Instagram para agradecer la preocupación de sus seguidores y aclarar que él, Alejandra Baigorria y su cuñado se encuentran a salvo. El exchico reality precisó que ninguno estuvo en el bar Le Constellation ni en la zona del incendio, por lo que no sufrieron lesiones.

"Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza", se lee en el mensaje compartido por Palao.

Si bien el pronunciamiento no mencionó de forma directa a Sergio Baigorria, el hecho de que el deportista precisara que se encontraban en un lugar distinto al del siniestro dejó en claro que los tres se mantienen a salvo. Además, trascendió que la familia decidió trasladarse a otro destino para continuar con sus vacaciones, lejos de la zona afectada por la emergencia.

El mensaje cumplió su objetivo y rápidamente se viralizó, siendo replicado por diversos portales de espectáculos y cuentas de seguidores, quienes destacaron la rápida reacción de la pareja para despejar dudas en medio de la incertidumbre.

Conmoción en redes por el incendio y la preocupación de los seguidores

Pese a que Alejandra Baigorria y Said Palao no asistieron al bar Le Constellation, la pareja y su entorno se convirtieron en el centro de atención en redes sociales. Decenas de usuarios expresaron su preocupación con mensajes directos y comentarios públicos como:

"¿Estás viva?", "¿Están bien? Escuché las noticias de Suiza" y "Vine a ver si estabas bien". Estas reacciones reflejaron el impacto que tuvo la tragedia y el vínculo cercano que muchos seguidores sienten con la empresaria y el exchico reality.

En conclusión, el pronunciamiento de Said Palao llevó tranquilidad a los seguidores de Alejandra Baigorria, alarmados por la tragedia ocurrida en Suiza. Aunque la pareja no estuvo involucrada en el incendio, el impacto del suceso generó preocupación y mantuvo al público atento a cada novedad.

