Carlos Miguel y Orquesta condenan ataque armado en Carabayllo: "No podemos seguir viviendo así"

Luego del violento ataque armado que sufrieron en pleno concierto en Carabayllo, Carlos Miguel y Orquesta emitió un comunicado oficial para alzar su voz. La agrupación de cumbia expresó su indignación por la inseguridad que viven los artistas y confirmó que dos de sus integrantes siguen hospitalizados con pronóstico reservado.

Carlos Miguel y Orquesta se pronuncian tras ataque en concierto

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Carlos Miguel y Orquesta condenó el ataque armado en pleno show en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo. En el comunicado, el grupo detalló la situación de sus compañeros heridos y cuestionó la falta de respuestas frente a la violencia que afecta a la cumbia y al entretenimiento en general.

"Carlos Miguel y Orquesta lamenta profundamente y denuncia los hechos violentos ocurridos durante el concierto en Carabayllo, donde dos de nuestros integrantes resultaron heridos", señalaron.

El grupo también informó sobre el estado de salud de los músicos. Además, la orquesta rechazó con firmeza este tipo de ataques.

"Ambos se encuentran en el hospital recibiendo atención médica con pronóstico reservado", precisaron, generando preocupación entre sus seguidores y colegas del medio. "Condenamos enérgicamente este acto criminal que no debió ocurrir", expresaron, recordando que no se trata de un hecho aislado y que la inseguridad viene golpeando al sector artístico desde hace años.

En el mismo mensaje, los músicos advirtieron que la violencia no solo afecta su trabajo, sino también la tranquilidad de sus familias y del público que asiste a los conciertos. Remarcaron que salir a tocar música se ha vuelto un riesgo constante para muchas agrupaciones de cumbia.

Fuerte reclamo a las autoridades

La orquesta expresó su cansancio frente a la falta de soluciones. Asimismo, cuestionaron la indiferencia frente a la ola de extorsiones.

"NO PODEMOS SEGUIR VIVIENDO EN UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y ABANDONO", señalaron en uno de los párrafos más duros del comunicado. "La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente, ya que todos los que trabajamos de manera honesta hemos sido afectados por esta situación", agregaron, dejando en claro que el problema va más allá de una sola agrupación.

Finalmente, exigieron acciones concretas para frenar la violencia. Carlos Miguel y Orquesta cerró su mensaje agradeciendo el apoyo del público en este momento difícil y pidiendo que lo ocurrido no quede impune

"Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta! y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía en general. Agradecemos al público por su atención y apoyo en estos momentos difíciles", reclamaron.

En conclusión, Carlos Miguel y Orquesta rompieron su silencio tras el ataque armado durante concierto en Carabayllo. Mientras los dos músicos heridos continúan internados en el hospital Sergio E. Bernales, el caso vuelve a encender la alarma sobre la inseguridad que enfrenta la cumbia peruana. La agrupación espera que este ataque marque un antes y un después, y que las autoridades actúen.