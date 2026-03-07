Mario Irivarren volverá a ser chambelán como en "Combate" y redes estallan: "Qué ofertón"

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a una de las facetas que más recordadas por sus fans: ser chambelán en quinceañeros. El chico reality hizo el anuncio durante el pódcast "La Manada", donde reveló que pronto volverá a acompañar a una seguidora en su noche especial, tal como lo hacía cuando estaba en la época dorada de "Combate".

Mario Irivarren será chambelán como en la época de "Combate"

Mario Irivarren reveló que volverá a una de las etapas más recordadas de su carrera: ser chambelán en fiestas de quince años. El chico reality hizo el anuncio en el pódcast "La Manada", donde contaron que pronto una fan podrá tenerlo como chambelán en su fiesta.

El pódcast "La Manada" anunció a través de sus redes sociales que realizarán un concurso para elegir a la persona que tendrá a Mario Irivarren como chambelán. En la publicación explicaron que los interesados deben enviar un video contando por qué deberían ganar la experiencia. Además, el anuncio llamó la atención porque señalaron que no importa la edad, lo importante es querer vivir el momento.

"¿Siempre soñaste con que Mario Irivarren sea tu chambelán? Pues llegó tu momento. Envíanos tu mejor video a la línea galáctica 982749979 diciéndonos por qué deberías ser la ganadora", se lee en el mensaje. "No importa la edad que tengas, lo que cuenta es tu deseo de disfrutar con nuestro bebito", añadieron.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios. Muchos usuarios dijeron que querían participar en el concurso para tener a Mario Irivarren como chambelán. Otros recordaron con humor los tiempos en que el chico reality aparecía en fiestas de quince años durante el programa "Combate".

Entre los comentarios que se leyeron destacan frases como: "Yo quiero", "Ya, pero que use el zapato sin media como en los viejos tiempos", "Yo quiero aunque tenga 19 años", "Medio Perú quiere, eso no se pregunta", "¿Tengo 21, puedo participar?" y "Qué ofertón".

Durante el programa también se revelaron más detalles sobre cómo será la dinámica. Desde la producción explicaron que el concurso busca cumplir el sueño de quienes alguna vez quisieron tener a un chico reality como chambelán, recordando la popular etapa de Mario Irivarren en "Combate". Señalaron que cualquiera puede enviar su video.

"Hay muchas chicas que han tenido su quinceañero y que en algún momento han querido que alguno de las personas que han participado en reality sea su chambelán. Vamos a cumplirle el sueño a alguna de las seguidoras de 'La Manada'. No tenemos límite de edad, puede venir la señito que veía a Mario Irivarren en Combate, puede venir cualquiera", señaló una integrante de producción.

Además, el equipo adelantó que la celebración se realizará en el mismo estudio del pódcast y tendrá todos los elementos de una fiesta de quinceañero. Incluso bromearon con que Mario deberá volver a usar el clásico terno que utilizaba cuando animaba este tipo de eventos.

"¿Vamos a ser con bocaditos?", preguntó Gerardito Pe. "Va a haber carapulcra y alguien pasando filmando", respondió la producción. "(¿Va a haber backing?) Va a ser una fiesta de quinceañero en el estudio de La Manada", comentó la producción. "¿Tengo que venir en terno?", preguntó Mario Irivarren. "Tienes que venir en terno", le respondieron. "Y con tus medias cortas", bromeó Gerardo.

Así empezó su historia como chambelán

Durante el pódcast, Mario también recordó cómo empezó todo. Según contó, al inicio la idea de ser chambelán le pareció bastante rara. Todo comenzó cuando una joven escribió al programa "Combate" para pedir que él fuera su acompañante en su fiesta. La propuesta llamó la atención de la producción del reality, que decidió convertirla en un segmento del programa.

Mario también contó que ese primer evento tuvo un detalle inesperado. Según explicó, la joven que había pedido que él fuera su chambelán se arrepintió a última hora. A pesar de eso, el evento ya estaba organizado y la producción decidió continuar con el plan para que el segmento del programa se realizara.

"Un día, una chica escribió a 'Combate' y dijo: 'Hola, ¿qué tal? Yo quisiera que Mario sea mi chambelán'", relató. "A Pepe Lucho le pareció una gran idea para hacer, obviamente para grabarlo y pasarlo en el programa", recordó. "La chibola a última hora dijo: 'Ya no quiero'", contó entre risas.

En conclusión, Mario Irivarren decidió revivir una de las etapas más recordadas de su paso por la televisión al volver a ser chambelán en fiestas de quince años. A través del pódcast "La Manada", el chico reality anunció un concurso para elegir a la fan que vivirá esta experiencia, recordando así los momentos más populares de su época en "Combate".