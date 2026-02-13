Isabella Ladera y Hugo García SÍ buscaban tener un hijo juntos: "Era un sueño de ambos"

La influencer Isabella Ladera reveló que está embarazada y sería su primer hijo con el peruano Hugo García. En una entrevista exclusiva para una revista, la joven contó que fue algo planeado que esperaba con muchas ansias con su pareja y finalmente, se hizo realidad.

Isabella Ladera revela que su embarazo fue planeado

En una entrevista con la revista Hola!, Isabella Ladera estuvo contando de cómo fue todo el proceso de su embarazo. Así mismo, cuando le preguntaron cuánto tiempo tenía, afirma que no sabe con exactitud, pero que era un bebé tan deseado junto a su pareja Hugo García.

"Es algo que todavía desconozco. O sea, he tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses... puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí", expresó.

¿Cómo reaccionó Hugo García?

Durante su conversación con el medio de prensa, reveló que se realizaba varios test de embarazo, pero que siempre salía negativo y cuando por fin salió positivo, se lo contó primero a su madre. Luego, explica cómo se lo reveló a Hugo García, ya que era un sueño que ambos compartían.

"Era un sueño de ambos. Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Y llega un momento en que ya se lo digo", cuenta.

La joven señala que estaba muy emocionada por contárselo y cuando se lo cuenta, revela que el exchico reality quedó totalmente en shock y luego estuvo llorando de la emoción, agradecido porque se convertirá en padre.

"Y el niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela (la noticia) agradecido, muy feliz. O sea, desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", expresó.

De esta manera, Isabella Ladera revela que Hugo García se emocionó mucho al enterarse del embarazo y señala que fue un bebé planeado que ambos deseaban. A pesar de tener menos de un año de relación, señalaron que fue un deseo de ambos.