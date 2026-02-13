Brian Rullan llega al Perú tras el accidente de Laura Spoya: "Le dije que el coche no estaba bien"

El pasado 12 de febrero, Laura Spoya tuvo un accidente en la madrugada en el distrito de Surco donde fue llevada de emergencia a una clínica para ser atendida. El padre de sus hijos, Brian Rullan, se encontraba fuera de Perú, pero volvió y dio algunos detalles del auto que iba manejando la modelo.

Laura Spoya salió bien de la operación

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Brian Rullan fue captado a punto de ingresar a la clínica para visitar a su expareja y madre de sus hijos, Laura Spoya. Es así como el empresario reveló que la operación ya fue realizada de manera exitosa.

"La operaron de sus vértebras, salió bien, todo está bien y está en recuperación ahorita. Ella ha estado bien, nos preocupaba obviamente por su salud, pero todo bien", expresó.

¿El coche estaba mal?

Cuando el mexicano fue consultado sobre la cantidad de alcohol que habría tomado la exreina de belleza aquella noche, evito hablar, pero sí señaló que días antes tuvo un pequeño problema con el auto en que iba Spoya.

"Cuando fui a San Bartolo en el coche hace como una semana, yo le dije que el coche no estaba bien, le dije, y me dijo: 'Oye, sí, me di cuenta de algo'. Luego se prendió un foquito y le dije: 'El coche está mal, sabes que me doy cuenta cuando el coche está mal' y de repente pasó todo esto", agregó.

Es así como Brian Rullan desliza la posibilidad de que Laura Spoya haya tenido un problema aparentemente con el carro que no logró maniobrar bien aquella noche y terminó empotrada contra la pared. Ahora, revela que está recuperándose, pero tiene que llevar terapia.

"Ella es una persona muy responsable. Lo importante es que ella está bien, que no hay terceros dañados, que está a salvo. Ahorita viene lo más difícil, que es la recuperación, porque es como que agarras un vaso, lo pegas con cola loca y si estás jugando con él o no dejas que se seque, pues se te va a romper", señaló.

De esta manera, Brian Rullan ha revelado que Laura Spoya ya se encuentra fuera de peligro y con una operación exitosa. El empresario reveló además un detalle sobre el coche que pasó días antes y alertó a la madre de sus hijos, pero desconoce si fueron las causas de aquel grave accidente.