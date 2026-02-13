María Pía Vallejos no quiso hablar de su relación con Gustavo Salcedo tras ser negada: "Pregúntenle a él"

María Pía Vallejos tomó distancia de la polémica que la relaciona con Gustavo Salcedo. La veterinaria evitó volver a pronunciarse después de que el empresario negara un vínculo sentimental y fuera visto pasando la noche con su aún esposa, Maju Mantilla.

María Pía Vallejos evita hablar de Gustavo Salcedo

Un reportero del programa Amor y Fuego abordó a la joven veterinaria para consultarle directamente sobre sus encuentros con Gustavo Salcedo. Aunque se mostró cordial ante las cámaras, dejó claro que no profundizaría más en el asunto.

"Lo siento, yo ya dije lo que tenía que decir, muchas gracias", expresó con serenidad. Acto seguido, también agradeció las muestras de respaldo que recibió en redes sociales: "Gracias por los mensajes de apoyuo también".

El periodista insistió y le preguntó si Salcedo le habría reclamado por revelar detalles de sus salidas. No obstante, María Pía mantuvo su postura firme y evitó entrar en polémicas.

"Chicos, yo ya dije lo que tenía que decir. Estoy apurada, tengo que ir a trabajar. Pregúntenle a él. Tengo que irme, yo ya declaré", respondió antes de retirarse del lugar en su motocicleta.

Con esa declaración, la joven dejó en manos del empresario cualquier aclaración adicional y optó por enfocarse en sus actividades profesionales, sin confirmar ni negar si mantiene comunicación con él.

Imágenes en Punta Hermosa generan controversia

Hace unos días, el programa de 'Magaly TV: La Firme', se reveló que también estuvieron siguiendo a Gustavo Salcedo días previos. Entonces, mostraron las imágenes del 29 de enero de 2026, donde captaron al deportista recogiendo a la joven María Pía Vallejos de su centro trabajo.

Después se observa como la acompaña a un lugar, realiza compras en un centro comercial para finalmente irse camino a su departamento en la playa Señoritas de Punta Hermosa. Esto sucedió días previos a que Gustavo Salcedo llevara a Maju Mantilla al mismo lugar completamente solos, ya que sus hijos estaban con los abuelos.

Esto causó mucha extrañeza para la conductora de televisión porque tildó al departamento del sur como el 'nidito de amor' de Gustavo Salcedo, donde pasó la noche primero con su saliente María Pía Vallejos y después con Maju Mantilla.

En conclusión, María Pía Vallejos optó por no volver a pronunciarse sobre Gustavo Salcedo y evitó ahondar en la controversia. Mientras mantiene silencio, las imágenes difundidas en televisión siguen avivando la polémica sobre el empresario, el caso continúa generando comentarios y mantiene la atención pública.